Congo-Kinshasa: Un mois de mars pas comme les autres à Tshangu - UNC - Michel Agu renoue et honore les femmes de Masina !

Qui a dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde ? Michel Agu vient de prouver le contraire. En sa qualité de Coordonnateur adjoint en charge de la mobilisation et de la propagande de l'Union pour la Nation Congolaise (UNC) à Kinshasa, Michel Agu a renoué avec les mamans de Masina, sa commune natale, le 8 mars 2022, au quartier Mapela, à l'occasion de la journée internationale des Droits de la femme.

Des milliers de femmes ont été mobilisées dans le district de la Tshangu pour commémorer cette journée avec ce digne fils du terroir qu'elles ne cessent de soutenir à cause de son caractère d'homme humble et social.

Evidemment, Michel Agu appelé "maboko pembe" n'oublie jamais ses origines.

Une ambiance euphorique a marqué cette célébration avec les mamans de Masina réunies autour de ce haut cadre de l'UNC, parti cher au Président Vital KAMERHE, "le pacificateur jusqu'au bout".

Tambours battant, chants et danses, la présence de Michel AGU a fait vibrer le district de la Tshangu.

"Muana mabele ya solo" a bénéficié d'un accueil chaleureux de la population de cette partie de Kinshasa.

Dans son mot de circonstance, le Coordonnateur national adjoint de la MPN/UNC a relevé surtout l'importance de la Journée du 8 mars aux mamans de Masina.

"Je suis ici chez moi sous la bénédiction de mon Président et autorité morale du parti, le docteur Vital Kamerhe, l'homme intelligent et intègre. Et ce par le truchement de notre SG Billy Kambale 5 étoiles et de notre coordonnateur national le Dr Sele Yemba", a souligné Michel Agu, "Maboko pembe".

Au cours de leurs échanges, il a mis un accent particulier sur le thème de cette année au niveau international : "l'autonomisation des femmes et filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques des catastrophes".

Pour AGU Michel, "Droit des femmes " symbolise l'union et la solidarité, des valeurs qui permettent de développer la culture de la diversité et l'égalité de chance. "Cette année, l'humanité veut rendre hommage aux femmes et aux filles qui mènent l'offensive quant à l'adaptation et à la réponse aux changements climatiques et à leur atténuation, en faveur de la construction d'un avenir plus durable pour toutes les personnes", a-t-il martelé.

Le coordonnateur adjoint a salué la présence des mamans de Masina qui constituent sa base.

Comme toujours, l'inamovible Agu Michel n'est pas venu mains bredouilles. Pour marquer ce mois dédié à la femme, "Muana mabele" a distribué des nouvelles pièces de pagne à ses mamans de Mapela.

Toutefois, il leur a rappelé aussi les vertus du pagne qui, du reste, ne sert pas seulement à couvrir le corps mais aussi comme symbole de la caisse, outil de travail dans leurs petits commerces. "Ce geste n'est que l'expression de reconnaissance et du respect que j'ai pour vous, mes mamans. Vous avez un rôle majeur à jouer pour le développement du Congo. Le combat pour l'égalité concerne plus les hommes. On ne peut rien faire sans la femme", dixit le Coordonnateur adjoint en charge de MPN de l'UNC/Kinshasa.

A leur tour, les bénéficiaires ont témoigné leur soutien indéfectible à leur fils.

"Grand merci papa Michel Agu. Beaucoup parmi nous ici n'avaient pas les moyens de se procurer un nouveau pagne. Dieu nous a envoyé papa Michel pour s'occuper de nous. Vraiment, nos cœurs sont remplis de joie. Vous êtes un des rares natifs de Masina qui ne nous abandonne pas. Quelles que soient les circonstances, Agu intervient toujours en notre faveur. Pour preuve, il est le seul à nous offrir et honorer avec ce précieux cadeau du pagne, à cette occasion de la fête des femmes. Que Dieu le bénisse pour son geste. Cet homme aura toujours notre soutien. On ne cessera jamais de prier aussi pour lui", se réjouit une femme en saluant le geste du donateur du jour.