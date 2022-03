Cote d'Ivoire: Académie des forces armées de Zambakro - Les frais d'inscription du concours s'élèvent à 30 mille FCfa

Les frais d'inscription pour le concours d'entrée à l'Académie des forces armées (Afa) de Zambakro, session 2022, s'élèvent à 30 mille FCfa, annonce une circulaire du ministère d'Etat, ministère de la Défense.

Ces frais sont payables à partir du 14 mars 2022, au Bureau des concours de l'Etat-major général des armées. Le dépôt des dossiers de candidature se fait du 14 mars au 2 avril 2022.

En cas d'admissibilité, les candidats devront compléter leurs dossiers avec un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois et un certificat de nationalité original, datant de moins d'un an.

Pour le concours direct, le candidat doit être de nationalité ivoirienne, être titulaire au moins d'une licence ou avoir validé deux années de classes préparatoires à la date du concours et être âgé de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au 31 décembre 2022 pour le titulaire de licence et les candidats en fin de classe préparatoire ou être âgé de 28 ans au plus au 31 décembre 2022, pour les titulaires d'un diplôme supérieur.

En ce qui concerne le concours semi-direct, il faut être un sous-officier, être âgé de 35 ans au plus au 31 décembre 2022, n'avoir jamais encouru aucune sanction disciplinaire au cours des trois dernières années, être bien noté et surtout être titulaire du Baccalauréat au moins et comptabiliser au moins cinq années de service effectif au 31 décembre 2022 et être titulaire du Brevet d'armes (Ba1) ou d'un diplôme équivalent pour les candidats de la Marine nationale ou de l'armée de l'Air ou de la gendarmerie (Ba, Be, Ct1, Opj ou équivalent).