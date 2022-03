Ile Maurice: Relations industrielles - Situation tendue à la MPA

Depuis la parution de l'entretien que Sanjeev Ghurburrun, président du conseil d'administration de la Mauritius Ports Authority (MPA), a accordé à l'express, la tension est palpable entre les employés, les syndicats et les pêcheurs de la région de Pointe-aux-Sables. Le service de communication de la MPA a d'ailleurs envoyé plusieurs communiqués pour mettre les points sur les i.

Hier, la première crise désamorcée a été les critiques des pêcheurs de la région de Pointe-aux-Sables en raison de la présence du FV MAAN YU FENG 168 à Bain-des-Dames. Ces pêcheurs déplorent que la région de Pointe-Aux-Sables soit devenue une zone réglementée (Restricted Area). Ce que nie la MPA, qui précise que seule une partie de la plage publique est utilisée par les autorités pour les opérations de renflouage et que c'est seulement cette partie, destinée aussi aux activités de la police, qui est délimitée et interdite d'accès.

La MPA précise qu'à aucun moment, l'accès n'a été interdit aux bateaux des pêcheurs. Toutefois, les bateaux avaient interdiction de s'approcher du lieu de l'échouement à Bain-des-Dames à cause des opérations en cours.

De plus, l'organisme précise qu'autour du lieu de l'échouement des trois bateaux de pêche, il n'y a eu aucun déversement de fioul durant l'opération de pompage. Pour preuve, avance la MPA, les échantillons d'eau collectés et analysés par le Centre de recherches d'Albion ne contiennent aucune trace de diesel.

Autre actualité qui a fait réagir le régulateur portuaire, c'est une réunion boudée par la Maritime Transport Employees Union (MTPEU). L'information selon laquelle, mardi, le syndicat devait rencontrer la direction de la MPA, soit la directrice par intérim, Aruna Bunwaree Ramsaha, a été diffusée sur une radio privée.

Comme elle n'était pas libre, c'est le Deputy Director General, Shakeel Goburdhone, qui les a reçus. Protestation des membres du syndicat qui ont fait un walk-out de la réunion. Un des sujets de discussion figurant en haut de l'agenda était la privatisation du service de remorquage. La MTPEU voulait à tout prix une rencontre avec la directrice générale par intérim.

La radio privée a indiqué qu'il y a eu un ultimatum pour que la rencontre soit fixée avant le 18 mars. Sauf que le syndicat et la direction, dans un autre communiqué, nient cette reprogrammation de rencontre. Une source au sein du syndicat affirme à l'express que celui-ci est disposé à attendre que le numéro 1 de la MPA se libère pour les recevoir. Le syndicat estime que la réunion doit se faire avec la direction et non avec un délégué vu qu'il faudra organiser une autre réunion.

Panne de moteur : Un vraquier Hongkongais dérive à 200 km de Saint-Brandon

On craint le pire pour Saint-Brandon. Le vraquier Ore Shandong, battant pavillon hongkongais, dérive au large de Saint-Brandon. Le minéralier a une panne de moteur alors que les conditions météorologiques se sont dégradées dans les parages de l'archipel qui se trouve à quelque 200 km du navire en détresse. Ce dernier se trouve à 250 km au nord de Maurice. Ce qui fait craindre le pire pour l'archipel, c'est que le navire contient 7 000 tonnes de Marine Gas Oil (MGO), soit du diesel, dans ses réservoirs.

Hier, les autorités ont pris contact avec le capitaine du bateau qui a affirmé qu'il cherchait un remorqueur. Lors d'un deuxième appel, les autorités lui ont proposé les services d'un remorqueur local. Bien qu'un accord de principe avec Polygreen, la compagnie qui utilise le tug Vasileos, ait été établi, la compagnie locale, selon une source bien informée, ne peut se déplacer tout de suite, car elle a un accord avec les trois bateaux de pêche échoués récemment. Les autorités vont suivre la situation de près.

Le navire Ore Shandong mesure 365 mètres de long, 65 mètres de large et 13,5 mètres de haut. On le qualifie de Wakashio bis, ayant presque les mêmes caractéristiques. Le navire, avec 23 membres d'équipage, est un minéralier. C'est-à-dire un navire qui transporte des marchandises lourdes en vrac, en particulier le minerai de fer.

Bain-des-dames: Le bateau Taïwanais sera remorqué et placé en cale sèche

Le renflouage du chalutier "FV MAAN YU FENG 168" est toujours en cours dans la région de Bain-des-Dames. Il est actuellement remorqué par la "Salvage Team" et sera placé en cale sèche pour des réparations. Cette opération doit se faire à marée haute. La "Salvage Team" utilisera des équipements spéciaux pour renflouer le "FV MAAN YU FENG 168".

Des bouées géantes ont été installées pour maintenir le bateau à flot et ainsi faciliter le remorquage. La raison : l'arbre d'hélice devra être découpé pour alléger le bateau. Le chalutier sera remorqué jusqu'à la cale sèche de Taylor Smith. Comme tout son diesel a été pompé, il n'y a plus de risque de déversement. Pour rappel, le 23 février, trois navires se sont échoués sur un banc de sable. Deux ont pu être désenclavés après des opérations de pompage de diesel et collecte de poissons pourris dans les cales.