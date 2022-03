Congo-Kinshasa: Accident sur le pont Maï-Ndombe - Après des cérémonies coutumières, des plongeurs dépêchés pour retrouver les corps des disparus

Des enquêtes sont diligentées pour retrouver les corps de trois députés provinciaux du Kwilu et de six autres personnes disparues dans l'accident de circulation survenu la nuit du mercredi à jeudi 17 mars sur le pont Maï-Ndombe. D'après le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, Serge Makongo, les plongeurs ont été dépêchés après des cérémonies coutumières.

" On a contacté certains plongeurs et les chefs coutumiers de deux rives de la rivière. Les plongeurs sont entrés dans l'eau, on a localisé le véhicule, les chefs coutumiers ont procédé à leurs cérémonies coutumières, et pour le moment nous attendons ", a-t-il affirmé.

Il a assuré que les plongeurs et les chefs coutumiers fournissent des efforts pour faire sortir les corps.

" Pour le moment, on garde notre calme, on cherche par tous les moyens d'abord de faire sortir les corps. Et le reste nous allons organiser le deuil comme on doit le faire ", a indiqué Serge Makongo.

Trois députés provinciaux sont morts dans un accident survenu sur le pont Maï-Ndombe sur la route nationale numéro 1, jeudi 17 mars.

Selon le ministre provincial de l'Intérieur et sécurité de la province du Kwilu, Jean-Claude Buanganga, les brouillards sont les causes de cet accident.