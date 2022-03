Sénégal: Achat de kits de dialyse - Le budget a atteint 5 milliards

Kaffrine — Le budget consacré par le gouvernement sénégalais à l'achat des kits de dialyse destinés aux insuffisants rénaux est passé de 2,7 milliards à 5,2 milliards de francs CFA depuis 2013, avec l'entrée en vigueur de la gratuité de ce traitement, a révélé, jeudi, le ministre de la Santé et de l'Action sociale.

" (... ) il y la gratuité de la dialyse dans le service public depuis 2013. Ainsi, le budget de l'achat de kits est passé de 2,7 milliards à 5,2 milliards" FCFA, a indiqué Abdoulaye Diouf Sarr, évoquant une "progression exponentielle" des ressources affectées à la prise en charge de la maladie rénale.

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale présidait l'inauguration d'un centre d'hémodialyse à Kaffrine (centre), en présence des autorités locales, dont le maire de cette commune, Abdoulaye Saydou Sow.

Cette infrastructure a été construite à l'intérieur du centre de santé Saliou-Ndao, pour un coût de 150 millions CFA.

Cette nouvelle réalisation est rattachée à l'hôpital régional Thierno-Birahim-Ndao, inauguré en mai dernier par le président Macky Sall.

Dans le cadre de la lutte contre les maladies rénales engagée par le gouvernement, Abdoulaye Diouf Sarr a rappelé que le nombre de centres d'hémodialyse est passé de 2 à 23. Presque toutes les régions du Sénégal en disposent, désormais.

Il a aussi rappelé la signature de conventions entre l'Etat et les centres privés de dialyse, pour permettre de renforcer l'offre de soins, mais également les bourses d'études accordées à des néphrologues, compte non tenu des 40 spécialistes exerçant au Sénégal. "J'ai autorisé au mois de février la sélection de 30 prestataires pour leur formation en master de suppléance rénale, en collaboration avec la faculté de médecine et d'odonto-stomatologie de l'UCAD", a signalé Abdoulaye Diouf Sarr.

Il a rappelé que les maladies non transmissibles sont responsables de 71% de la mortalité dans le monde, et que les pays en développement supportent plus de 80 % de ce fardeau.

"Au Sénégal, dit-il, les données hospitalières de 2021 font état d'une cohorte de 1.000 patients suivis avec une létalité estimée à 12 %."

Selon lui, "même si elles sont silencieuses, les maladies rénales peuvent être détectées et leur évolution ralentie, voire arrêtée".

"La pathologie rénale est souvent la conséquence de ces maladies non transmissibles (... ). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoit une augmentation du taux de prévalence de 17% dans les prochaines années", a-t-il prévenu.

Il a expliqué que c'est pour cette raison que le président Macky Sall a demandé en conseil des ministre l'élaboration d'une stratégie de renforcement de la prise en charge de la maladie rénale au Sénégal.