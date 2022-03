Afrique: Drâa-Tafilalet - Le CRI organise une rencontre de communication sur le e-marketing au profit de femmes entrepreneures

Ouarzazate — Le Centre Régional d'Investissement (CRI) de Drâa-Tafilalet a organisé, mercredi, à Ouarzazate, une rencontre de communication sur le marketing numérique au profit des femmes entrepreneures et porteuses de projets.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des actions visant à encourager l'investissement et l'entrepreneuriat auprès des femmes à l'initiative du CRI, en partenariat avec plusieurs acteurs et en coordination avec la wilaya de la région Drâa-Tafilalet et la province de Ouarzazate, dans la finalité de promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans la région.

Cette initiative vise à former des femmes entrepreneures dans le domaine du e-commerce, à promouvoir les ventes à travers les réseaux sociaux, à valoriser le travail des femmes entrepreneures, et à échanger les expériences et les bonnes pratiques entre participants et acteurs de ce domaine.

La rencontre a été marquée par l'organisation de sessions de formation portant sur nombre de sujets, notamment "la présence sur Internet", "le marketing numérique", "le e-commerce", "les réseaux sociaux et le marketing", et "les techniques de commercialisation à travers une gamme d'applications".

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l'antenne du CRI à Ouarzazate, Youssef Ait Bentaleb, a fait savoir que cette rencontre, organisée dans le cadre de la célébration de la journée internationale des femmes, vise à autonomiser et inclure les femmes dans le monde socio-économique et de faire de l'entreprenariat féminin un levier d'investissement générateur de richesses et d'emplois.

Il a souligné que cela peut être réalisé par la promotion et le renforcement de l'entrepreneuriat féminin, l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les participants et les acteurs, et la formation sur le commerce électronique, notamment à travers les réseaux sociaux.

Pour sa part, Karima Moukharij, présidente de l'association "Entre elles" des femmes entrepreneures, a indiqué que cette rencontre a permis aux femmes membres de l'association de tirer profit de cette formation destinée aux femmes entrepreneures et membres de plusieurs coopératives et associations de la province de Ouarzazate afin de valoriser leurs produits et développer leurs ventes.

Le système économique dans la région de Drâa-Tafilalet repose notamment sur les coopératives et le marketing solidaire, a-t-elle dit, relevant que ces coopératives et les femmes entrepreneurs manquent d'expérience pour commercialiser les produits, notamment à travers les réseaux sociaux.

En marge de cette rencontre, une visite a été effectuée au centre du commerce solidaire de Ouarzazate, qui expose des produits du terroir de la région.