Sénégal: Bourse - Plus de 3 milliards de FCFA de transactions enregistrées ce 17 mars 2022 à la BRVM

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré, au terme de la séance de cotation de ce jeudi 17 mars 2022, des transactions de plus de 3 milliards de FCFA.

La valeur de ces transactions s'est en effet établie à 3,371 milliards de FCFA contre 1,358 milliard de FCFA la veille.

Au niveau des indices, on note une consolidation de l'embellie de la veille. L'indice BRVM 10 a ainsi enregistré une progression de 0,39% à 162,04 points contre 161,41points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM composite a gagné 0,23% à 215,02points contre 214,52 points la veille.

Une hausse de 15,158 milliards de FCFA est relevée au niveau de la capitalisation boursière du marché des actions, passant de 6457,426 milliards de FCFA la veille à 6472,584 milliards de FCFA.

Celle du marché des obligations a enregistré une baisse de 2,736 milliards de FCFA à 7516,003 milliards de FCFA contre 7518,739 milliards de FCFA le 16 mars 2022.

Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres Société Ivoirienne de Banque (plus 3,05% à 4 230 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 2,49% à 1 030 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 2,40% à 5 750 FCFA), Servair Abidjan (plus 2,35% à 1 740 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (plus 2,04% à 5 500 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,30% à 1 460 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,28% à 1 975 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 2,53% à 770 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,13% à 2 300 FCFA) et Total Côte d'Ivoire (moins 1,67% à 2 350 FCFA).