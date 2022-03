Sénégal: Autonomisation des femmes à travers le programme Ellever - Ecobank Sénégal signe un partenariat avec la fondation Sephis

La banque panafricaine Ecobank signe un partenariat avec la fondation Sephis qui œuvre dans la promotion du leadership et de l'entrepreneuriat féminin. Ce partenariat qui s'inscrit dans le cadre des actions que mène Ecobank en faveur de l'autonomisation des femmes à travers le programme " ELLEVER " engage un appui financier de un milliard de Cfa au profit de la fondation Sephis.

" Ellever " les femmes africaines. Cela fait partie, dirait-on, des objectifs les plus chers à Ecobank. Après avoir initié le programme " Ellever " qui vise à autonomiser les femmes à l'aide de financements conçus pour optimiser leurs activés génératrices de revenus, Ecobank se ligue avec la fondation Sephis afin d'apporter une touche pédagogique à son programme.

" Avec un montant d'un milliard de france Cfa, Ecobank et la Fondation Sephis s'engagent à mettre en place et à développer des synergies dans l'optique d'accélérer de l'autonomisation des femmes en Afrique francophone. ", renseigne Ecobank Sénégal dont le directeur général Sahid Yallou a été représenté à la signature ce 17 mars 2022, par la directrice du département commercial banking Mme Assiétou Thiam Diakhaté.

Conscient de l'importance du rôle des femmes dans le développement économique du continent, Ecobank, au travers de cet accompagnement stratégique, technique et financier, dit s'engager à accompagner les bénéficiaires des formations de la Fondation Sephis. Cela, explique, Mme Diakhaté, grâce à des solutions non financières (coaching, mentorat) et financières avec l'octroi de prêts bancaires à des taux préférentiels et personnalisées avec des services à forte valeur ajoutée.

Cette signature vient ainsi renforcer le programme en faveur des femmes entrepreneures " qui compte plus de 10 000 femmes formées en Afrique et environs 7.000 en Côte d'Ivoire ". La Fondation Sephis avec le concours de son partenaire Ecobank Sénégal donnent ainsi l'opportunité aux femmes sénégalaises de bénéficier de leur soutien pour leur autonomisation.

" Les femmes qui ont le plus besoin de financement n'ont pas forcément les ressources académiques et c'est peut-être pour cela que l'urgence se fait sentir à leur niveau. " fait savoir, pour sa part, la présidente du Conseil d'administration de la fondation Sephis. Mme Sefora Kodjo-Kouassi indique, en ce sens, que dans leur approche d'approche d'accompagnement, il y a trois niveaux.

" Nous avons le niveau standard du programme Ellever pour toutes les femmes entrepreneures. Nous avons aussi un niveau qui est adapté, c'est-à-dire que le contenu du programme ne change pas mais la pédagogie est adaptée. C'est parce qu'on a compris que ces femmes-là ont besoin d'une pédagogie spécifique pour pouvoir assimiler les formations et les comprendre ", explique Mme Kodjo-Kouassi.

Le troisième niveau est, dit-elle dans la foulée, pour celles qui veulent exporter leurs produits et qui sont à un stade d'entreprenariat " sénior " et dont les prêts avoisinent et dépassent parfois 20 millions de francs Cfa.

Par ailleurs, le ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants qui a été représenté à la rencontre souligne que " cette alliance entre Ecobank et la fondation Sephis sera sans aucun doute un levier important pour l'autonomisation des femmes au Sénégal et partout en Afrique ".

Dans cette perspective, le département ministériel dirigé par Ndèye Sali Diop Dieng a rassuré les deux parties qu'à travers ses mécanismes de lutte contre la féminisation de la pauvreté comme la Direction des organisations féminines, le Fonds national de crédits pour les femmes, il sera à leurs côtés pour l'atteinte des objectifs et sera un partenaire à chaque étape du programme.