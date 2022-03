Afrique: CDM Qatar 2022 RDC - Maroc - Duel entre Halilhodzic et Cuper

La double opposition entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Maroc au barrage de la Coupe du monde (CDM) Qatar 2022 sera aussi une confrontation entre deux techniciens expérimenté du football, le sélectionneur bosniaque Halilhodzic des Lions de l'Atlas marocains et l'Argentin Hector Raul Cuper des Léopards congolais.

Les Léopards de la RDC affrontent, le 25 mars au stade des Martyrs à Kinshasa, les Lions de l'Atlas du Maroc en premier acte de la double confrontation entre les deux formations. Le second acte de ce barrage pour la CDM prévue en novembre et décembre 2022 au Qatar se jouera le 29 mars, au stade Mohammed V de Casablanca.

Clairement, il y a un match entre deux techniciens, d'une part, le sélectionneur bosniaque des Lions de l'Atlas du Maroc et, de l'autre, l'Argentin Hector Cuper des Léopards congolais. Ce dernier séjourne déjà à Kinshasa depuis quelques jours et va incessamment publier la liste des vingt-cinq joueurs retenus pour cette rencontre. Pour sa part, Vadid Halilhodzic a rendu publics, le 16 mars en conférence de presse, les noms des Marocains convoqués pour cette rencontre. L'on note que le milieu offensif de Chelsea, Ziyech, et le latéral droit d'Ajax d'Amsterdam ne font pas partie du groupe marocain attendu à Kinshasa.

A cours de ce face-à-face avec la presse marocaine, le technicien bosniaque a eu quelques mots sur les Léopards et le sélectionneur Hector Cuper. " Dans ma tête, j'ai déjà l'organisation du match à Kinshasa et celui de Casa. C'est à partir de ça que je compose mon groupe, surtout en attaque. J'ai plusieurs profils dans l'axe et quelques-uns sur le couloir. Car je jouerai différemment ces matches ", a-t-il laissé entendre. Et d'aviser à propos de l'Argentin : " Cuper est un entraîneur malin. Il sait préparer ce genre de match. J'ai déjà vu plusieurs matches de la RDC. Ça sera un match particulier. On doit essayer d'effacer leurs qualités et de jouer sur leurs défauts. C'est une préparation particulière ".

Pour sa part, Cuper n'a pas encore dévoilé sa liste des vingt-cinq joueurs retenus pour cette rencontre. Cependant, des pré-convocations ont été envoyées aux joueurs dont certains ont publiquement accusé réception, surtout sur les réseaux sociaux comme Vital N'Simba, latéral de Clermont en L1 France; l'ailier Théo Bongonda de Genk en Belgique, etc.