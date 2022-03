Cote d'Ivoire: Transport aérien/Pascal de Izaguirre (PDG de Corsair) - "Nous allons renforcer notre présence en Côte d'Ivoire"

interview

Le Président directeur général évoque le développement des activités de sa compagnie, dans le monde en général et en Côte d'Ivoire en particulier, ainsi que les actions fortes entreprises pour faire face à la Covid-19 qui a fortement impacté tous les secteurs, notamment aérien.

Le transport aérien a payé un lourd tribut à la pandémie du Coronavirus. Deux ans après sa survenue, comment se présente la situation, aujourd'hui ?

La Covid-19 a été une des pires crises que le transport aérien ait connues de toute son histoire. Durant deux ans, nous avons vécu des interdictions, des fermetures de frontières, des contraintes diverses et variées qui ont eu pour conséquences, entre autres, l'effondrement de notre activité.

C'est dire que ce fut une situation très difficile pour le transport aérien. A un moment donné, nous avions senti une certaine amélioration sur le plan sanitaire. Les réservations étaient bien reparties à travers des demandes ici et là, au point que nous espérions revenir à une situation normale ou quasi normale, pour la saison été 2022. Malheureusement, à peine cet espoir entretenu que nous voilà confrontés à une autre crise, certes différente ; comme si une crise devait succéder à une autre. Je veux parler de la crise ukrainienne.

C'est extrêmement préoccupant. Heureusement pour nous, Corsair, de par son réseau géographique de destinations, n'est pas concernée par cette zone de guerre, car nous ne desservons pas l'Asie dont la Russie. Néanmoins, il va falloir voir l'impact psychologique éventuel que pourrait avoir cette crise qui pourrait susciter une inquiétude et une prudence certaines de ne pas voyager.

Je reste quand même optimiste sur la résilience de nos destinations. En revanche, ce qui est clair et valable pour l'ensemble du transport aérien et par ricochet toutes les compagnies est que nous subissons, déjà, un impact économique majeur avec l'explosion du prix du pétrole, donc du kérosène, qui a atteint des niveaux historiquement élevés, les plus élevés depuis 2008, alors que nous avons été affaiblis durant ces deux années de crise du Covid.

C'est l'inflation de manière générale qui repart. N'aura-t-elle pas une incidence sur la demande ? Il faut le craindre car les prix des billets d'avion pourraient augmenter. Dans cette grisaille, ce qui est positif, en Côte d'Ivoire, les contraintes sanitaires sont en train d'être relâchées et les mesures de restriction avec. Ceci est une bonne chose.

Quels sont les projets de Corsair dans ce contexte difficile ?

Des projets, nous ne cessons d'en avoir. C'est en temps de crise qu'il faut être agile, réactif, imaginatif, faire preuve d'innovation et d'esprit de conquête. Ainsi, l'actionnariat de Corsair a été entièrement recomposé. Nous avons tout un pool d'entrepreneurs privés et j'ai décidé d'accorder la priorité à deux points essentiels. Le premier, c'est la modernisation de la flotte de Corsair qui s'est étoffée en quelques mois de cinq Airbus A330Neo. Ces appareils, entièrement neufs, sont de qualité remarquable pour le client, avec des performances opérationnelles bien meilleures et qui en plus, satisfont aux dernières normes en matière de développement durable. Car le problème de la décarbonation du transport aérien, de l'amélioration de la performance environnementale, devient de plus en plus prégnant. Je travaille sur la deuxième phase de ce programme de modernisation que nous allons parachever en 2024, avec l'acquisition de 4 appareils Neo supplémentaires.

Cela fera de nous, la compagnie avec la flotte la plus jeune au monde avec un âge moyen de 18 mois. Une flotte totalement homogène, avec un seul type d'avions, et répondant aux derniers standards en matière de transport aérien. Malgré la crise donc, nous avons continué d'investir dans nos projets, de les accélérer même. Le deuxième point est relatif à la diversification de notre réseau. Nous sommes très forts sur les Antilles-Caraïbes et sur l'Océan indien. Sur les Antilles-Caraïbes, nous avons décidé d'ouvrir de nombreux vols au départ de la Province parce qu'il n'y a pas que Paris - Île de France, en France. Ainsi, nous avons, par exemple, deux vols par semaine Nantes - Fort de France ; un vol Lyon Pointe-à-Pitre ; un vol Bordeaux - Pointe-à-Pitre.

Nous avons également deux vols par semaine, toute l'année, Lyon-Marseille-Réunion, et ces lignes marchent très bien. Nous avons, également, ouvert Punta Cana en République Dominicaine qui est l'une des grandes destinations touristiques mondiales. En outre, nous allons reprendre la desserte de Montréal, à partir du mois de juin, avec un vol quotidien. Autre projet, nous comptons nous implanter en Afrique à travers des projets d'envergure.

De façon spécifique, quels sont vos projets au niveau d'Abidjan ?

Nous avons été impactés par la crise de Covid-19 qui s'est traduit par une forte baisse du trafic. De 5 vols par semaine, actuellement, nous allons revenir dès que possible, au plus tard en juin 2022, à 7 vols hebdomadaires ; donc 1 vol par jour. Si nous pouvons aller au-delà de 7 vols par semaine, nous le ferons. Et, si l'environnement sanitaire revient à la normale, notre objectif est de rester en vol quotidien. Corsair est très satisfaite de sa ligne sur la Côte d'Ivoire qui marche très bien non seulement pour les passagers, mais aussi pour le fret.

Les exportations de fret à partir d'un pays comme la Côte d'Ivoire sont très importantes, parce que nous sommes très proches du marché de Rungis qui est le premier dans le monde pour les productions agricoles et vivrières. D'où l'importance pour les exportateurs ivoiriens d'être connectés sur ce marché. Nous avons décidé aussi de renforcer notre présence en Côte d'Ivoire, en recrutant des commerciaux sur place pour accroître notre activité commerciale et développer des partenariats avec tout l'écosystème ivoirien.

Vous êtes présent en Côte d'Ivoire dans le cadre du dîner de gala de la Fondation Children of Africa. Quelle est la contribution de Corsair ?

Je suis venu à l'invitation de la Première dame pour une raison très simple. Depuis de nombreuses années, Corsair est un des principaux partenaires de cette association caritative défendue par Mme Dominique Ouattara à qui je rends un hommage mérité. Elle a su fédérer un certain nombre de contributions et Corsair n'est pas là seulement pour transporter des passagers ou du fret. Nous avons aussi une responsabilité sociétale vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Je tiens bien sûr à être en très bonne harmonie avec les autorités ivoiriennes parce que je crois que nous travaillons dans une bonne entente et un bel esprit collaboratif. C'est pourquoi, j'estime que nous avons le devoir de contribuer, de soutenir les objectifs de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Voilà autant de raisons pour lesquelles j'ai trouvé pertinent et remarquable tout le travail fait par la Première dame. D'où ma présence à ce dîner de gala.

Quelle appréciation faites-vous de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, aujourd'hui ?

J'ai une appréciation très positive. Je connais la Côte d'Ivoire depuis très longtemps et cela fait plusieurs années que Corsair y est implantée. J'ai un lien affectif avec la Côte d'Ivoire où j'ai eu à vivre très heureux. Ce pays ne cesse de se développer à travers un fort potentiel de croissance économique, dans les investissements. Et c'est ce qui me rend optimiste sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, en général, et la ligne Abidjan-Paris pour Corsair, en particulier, parce que le climat des affaires y est de plus en plus prospère et dynamique.