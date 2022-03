Cote d'Ivoire: Éducation - Des élèves du lycée municipal de Koumassi instruits sur la bonne utilisation des réseaux sociaux

Le préau du lycée municipal de Koumassi a abrité une conférence portant sur l'éducation aux réseaux sociaux dans la lutte contre les congés anticipés, le mercredi 16 mars 2022.

La rencontre a été organisée par l'Association des anciens élèves du lycée municipal de Koumassi promotion (1993-1996) en abrégé Prolymuk 93-96.

Elle vise à permettre aux élèves de savoir exploiter de façon saine les réseaux sociaux parce que c'est un élément important de travail, a laissé entendre Innocent Beugré, président de cette association.

" Cette conférence a pour objectif de contribuer non seulement au changement de mentalité de nos élèves, mais également de les amener à changer de comportement face à ce nouvel outil de communication ", a-t-il expliqué. Et d'ajouter qu'avec les Fake news, cela va leur permettre de faire la différence entre la fausse et vraie information. Et surtout de ne pas se laisser manipuler par ceux qui posent des actes de vandalisme au sein des établissements. La mauvaise utilisation des réseaux sociaux conduit à des dérives.

Le conférencier, Arsène Yapi, journaliste et responsable médias et contenus chez Bolloré transports et logistics, au cours de sa conférence, a instruit les élèves sur la mauvaise utilisation des réseaux sociaux qui constituent aujourd'hui un danger pour la société.

" Vous êtes des proies faciles sur les réseaux sociaux avec les dérives observées. Notamment, le terrorisme, la dépravation des mœurs à travers la drogue, l'alcool, le sexe... ", a-t-il indiqué. Avant de les sensibiliser à son utilisation de façon responsable. Arsène Yapi a, toutefois, demandé aux élèves de vérifier l'information avant de la partager, avoir l'autorisation des parents pour ceux qui n'ont pas 18 ans avant d'utiliser les réseaux sociaux.

" Les risques sur les réseaux sociaux peuvent être énormes. C'est pourquoi je vous exhorte à dénoncer les attitudes négatives de certains de vos camarades d'école. Ceux qui véhiculent de fausses informations sur les questions de congés anticipés. Concentrez-vous sur vos études ", a-t-il conseillé. Pour terminer, il a invité les parents d'élèves et les acteurs de l'éducation à s'impliquer dans la vie des enfants à l'école.