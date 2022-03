Sénégal: Saint-Louis - Début en juillet des travaux pour le relogement des populations affectées par l'avancée de la mer

Saint-Louis — Les travaux de construction des logements devant abriter les populations déplacées des quartiers de Saint-Louis affectés par l'avancée de la mer et les inondations vont démarrer au plus tard en juillet, a annoncé jeudi la coordonnatrice du projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP), Marie Ndao.

"Nous avons déplacé aujourd'hui 1.500 personnes sur des sites provisoires, et nous allons démarrer en juillet, au plus tard, les travaux pour les logements définitifs", a déclaré Mme Ndao, également directrice technique de l'Agence de développement municipal (ADM) qui pilote ce projet.

Il en a fait l'annonce lors d'un atelier de partage, qui a permis de présenter aux bénéficiaires le guide du déplacé.

Marie Ndao signale que des études exhaustives ont été menées sur la Langue de barbarie qui risque de reculer de 50 m d'ici à 2050, si rien n'est fait contre l'avancée de la mer.

Pour prévenir une telle catastrophe et les risques encourues par les populations, l'ADM va, entre autres, mettre en place des stations de pompage et de drainage des eaux de pluie, en plus des mesures de protection de la Langue de barbarie.

Elle invite les populations à saisir cette opportunité qui s'offre à elles avec ce nouveau site devant les abriter. Le site en question se trouve dans la commune de Gandon, près de Saint-Louis.

Plusieurs autres projets seront mis en œuvre pour favoriser leur épanouissement.

Le SERP est financé par la Banque mondiale et l'Etat du Sénégal, pour un coût total de 50 millions de dollars.