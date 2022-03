Togo: Epervier Dame - Gnintegma Odette, bon milieu, évoluant comme un poisson dans l'eau

Une protection de balle d'une grande élégance et bien assurée, une volonté affichée de la première à la dernière minute d'un match de football, alliées à son goût traditionnel de vaincre, l'addition donne GNINTEGMA Odette : milieu de terrain, qui a su se faire respecter. Jusqu'au point de se retrouver dans un club hors de son pays... et dans une dimension que ses parents, n'ont jamais soupçonnée.

La petite de 12 ans qu'en 2011, papa et maman, avaient interdit la pratique du football, parce que, avoue-t-elle " je me consacrais presque tout mon temps libre au foot, après les classes "

La fin, disent les sages, " justifie les moyens ", et aujourd'hui, parents, oncles, cousins et autres proches et amis, doivent être fiers de la petite Odette, devenue une grande personne et connue de toute l'Afrique, même au-delà. Et à travers justement le cuir rond, ce football que ses parents ont fini par accepter de la laisser pratiquer et avancer. Dans un témoignage touchant, elle explique : " après quelques temps ils m'ont donné le feu vert et un suivi. Ce qui m'avait permis de rejoindre Promostars qui est devenu maintenant Futures Stars d'Agoè où J'ai tout appris ". Tout en étant sérieuse avec les études aussi (un niveau de Baccalauréat) c'est formidable.

Déjà, GNINTEGMA Odette se frottait aux jeunes garçons plus ou moins âgés qu'elle, sur des terrains de football de fortune ou bien aménagés. Qu'importe, l'essentiel pour elle, étant de nourrir sa passion. Un authentique apprentissage, avant d'entamer les choses sérieuses sous Promostars, qui est d'ailleurs un club formateur des deux genres aussi ! Telle un poisson dans l'eau... Son idée d'évoluer en équipe comme milieu de terrain, n'est pas arrivée par hasard, car étant fan d'un certain Andrés Iniesta qu'elle ne cessait de copier à chaque coup. Elle ne pouvait d'ailleurs, s'en offusquer en lisant cet article sur Africa Top Sports. Tout simplement parce que, " Jouer au milieu de terrain était une option parce que j'étais à 100% fan d'Iniesta et je ne cessais de le copier ".

De la volonté et de réelles dispositions pour être un bon milieu de terrain:

Deux autres entraineurs et éducateurs sportifs, Assmiou et Wassiou Agrien l'ont aussi renforcée dans son envie et ses dispositions d'évoluer dans ce secteur de jeu. Et en ce qui concerne son inspiration, elle a été servie, en regardant prester des milieux de terrain, comme Iniesta (celui qui m'a fait aimer ce poste), Modrič, Formiga et Kheira Hamraoui entre autres... Avec ce bel écrémage, c'est assez compréhensible de voir étaler une footballeuse togolaise, avec tant de maitrise technique et physique conjuguées dans tout Lomé et dans d'autres villes du pays; et actuellement sur la terre marocaine.

Autant poursuivre l'excitante carrière, parlant d'une footballeuse qui se comporte comme un poisson dans l'eau, et qui, après avoir débuté le foot avec les garçons de son quartier à Agoè en 2010, s'était vue fermer les portes, par ses parents, soucieux plutôt de ses études. Ces derniers, piqués par une certaine grâce ou une clairvoyance d'esprit, deux années plus tard, lui accordent juste la chance de retrouver son sport favori : le football. Et c'est parti pour une formation à Promostars, devenu Futures Stars. Quelques années passent et les récompenses s'enchainent : en 2016, le titre de vainqueur de la Coupe de l'Indépendance du Togo, et le titre de championne nationale, l'année suivante (2016-2017) et co-buteuse avec une réalisation de 8 buts, à son actif.

Et un instinct d'attaquante caché qui s'était révélé dans beaucoup de tournois:

Cet instinct du buteur d'un milieu de terrain, lui colle très vite à sa peau et à son sens de surpassement, qu'elle-même n'a pas l'habitude de revendiquer ; mais là, les supporters et supportrices et le public d'ailleurs, témoins devant les belles prestations de l'adolescente bien aimée, ne pouvaient que prophétiser un futur chantant pour GNINTEGMA Odette. Ainsi, une courte période de 3 années a suffi pour elle d'amasser la Coupe CECAME-Togo (2016), et la Super Coupe CECAME-Togo aussi. Puis Odette, en 2018 est couronnée, meilleure joueuse du Tournoi de la journée de la Femme. En 2019, deux autres distinctions sont venues également orner la petite armoire de la joueuse, avec les titres de la meilleure joueuse du Tournoi Nyoufa et celui de la meilleure buteuse du Tournoi da Sylveira.

Son titre de la meilleure joueuse de l'année du club Futures Stars, se trouve être le comble, et l'ordonnançait à un magnifique exil. Et, en tant qu'internationale, les frontières se mettaient à s'ouvrir pour un... futur au-delà de son pays, le Togo, pour la demoiselle.

En même temps que sa coéquipière de club à Agoè et de la sélection nationale, N'DJAMBARA Amiratou (article précédant celui-ci). Avant la qualification des Eperviers Dames pour la CAN Maroc 2022, elle y vivait depuis plusieurs mois déjà. Et bien sûr, après de loyaux services pour des clubs de l'élite du Togo, parmi lesquels Athleta FC, Tempête FC et Futures Stars... Cette année, en juillet, le Togo participe à sa première CAN féminine, et au sein des joueuses marquantes de l'équipe togolaise qualifiée, figure GNINTEGMA Odette, la sociétaire du club chérifien, CRASH. La Togolaise est aux commandes du milieu de terrain de son club et des Eperviers Dames. Elle est naturellement considérée comme l'une des prometteuses les plus techniques du continent.

Sérieuse et appliquée et bien sûre un peu drôle à volonté. Demandez à cette belle jeune créature, comment elle meuble ses temps de loisirs, attendez, toutes oreilles ouvertes, sa réponse : " Mes loisirs en dehors du foot, ce sont la musique et la danse. Je peux vous en faire une démonstration si vous voulez ".