Afrique: Komlan Messie, Sg du Forum de la Société civile en Afrique de l'ouest - " Nous voulons unir les voix pour une société civile très forte "

interview

Messie Komlan est le Secrétaire général du Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest (Foscao). Celui-ci couvre 15 pays et 18 domaines thématiques d'intervention. Son patron, en tournée dans les différents pays pour la mise en place des antennes nationales, est ingénieur en génie électrique sorti de l'École polytechnique d'ingénierie de Thiès (Sénégal). Il est aussi titulaire d'un Mba et d'une maîtrise en sciences de l'École polytechnique de Montréal, (Canada). Dans cet entretien, il évoque les défis qui interpellent la société civile.

Comment se porte la société civile aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et à quels défis fait-elle face ?

La société civile en Afrique de l'Ouest est un peu à l'image des espaces civiques des pays de la région de la Cedao. L'espace civique est très restreint dans certains pays, alors qu'il est relativement bien ouvert dans d'autres. La société civile est organisée pour apporter sa contribution au développement économique et démocratique de nos pays. Nous assistons à un certain harcèlement de la société civile de la part de certains États. Dans certains pays, des citoyens sont jetés en prison pour des opinions contraires à celles gouvernementales, des élections sont faites avec des oppositions politiques mises en prison ou forcées à l'exil. Tout cela est contre l'esprit du protocole de la Cedeao pour la démocratie et la bonne gouvernance que tous les pays ont signé et ratifié.

Vous coordonnez l'organisation accréditée à la Cedeao. Quel devrait être la contribution de la société civile dans les différents pays ?

La société civile joue un rôle fondamental dans nos pays. Contrairement aux partis politiques, elle ne travaille pas à la conquête pour diriger les pays. Elle est aussi non partisane, mais peut et doit parler de politique et de tout ce qui touche les citoyens. La société civile peut donc bien féliciter ou critiquer le pouvoir ou les partis d'opposition selon leurs actions envers les citoyens. Elle contribue au développement économique et social de nos pays par des actions qui complètent l'action gouvernementale. La société civile est également un régulateur de la société et un chien de garde de l'action gouvernementale et de la Cedeao. Étant directement connectée aux citoyens, elle est la voix des sans voix et doit influencer les agendas des partis politiques pour que ces derniers tiennent compte des besoins et priorités des citoyens.

À l'heure des réseaux sociaux et des activistes, votre rôle n'est-il pas érodé ?

À l'heure des grands enjeux auxquels font face nos pays, le rôle de la société civile est plus que jamais encore plus entier qu'auparavant. Les activistes font partie de la société civile, car ce sont des citoyens à part entière. Il y en a qu'on peut aimer ou détester. Il y a en beaucoup qui dénoncent des abus dans plusieurs pays. Parfois, ces dénonciations amènent des changements dans les sociétés. La société civile intervient dans plusieurs domaines thématiques. Ses interventions dans le domaine des affaires politiques (élections et gouvernance) font plus de bruits, car cela peut souvent toucher aux intérêts des partis politiques aux dépens des populations. Les médias sociaux aident à amplifier les actions de la société civile même s'il y a beaucoup de fake news. La société civile doit innover en utilisant la technologie à bon escient. Les plaidoyers des citoyens et de la société civile doivent se faire sur la base de faits et non de fake news.

On ne vous entend pas trop par rapport à certaines dynamiques en cours dans nos pays comme les coups d'État, le combat contre le terrorisme... Est-ce une attitude voulue ?

Nous savons que nos pays font face à plusieurs défis dans la région. Il y a des défis sécuritaires, sanitaires, économiques et de gouvernance. Il est évident que la déstabilisation de la Libye par la France et l'Otan ont provoqué des crises sécuritaires dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Si on ajoute à cela la mauvaise gouvernance dans plusieurs pays, cela fait l'effet d'une bombe. La corruption et les détournements de fonds dans les pays et surtout au niveau des approvisionnements des équipements militaires ont été dénoncés par la société civile dans plusieurs pays, notamment au Mali, au Burkina Faso, au Niger... Des manifestations ont eu lieu par exemple en Guinée, en Côte d'Ivoire, suite à la modification des constitutions par leurs présidents et la réponse a été que plusieurs citoyens ont été tués ou jetés en prison. Il appartient aux chefs d'État de montrer leur amour aux citoyens en ayant une meilleure gouvernance dans la région et en réformant profondément la Cedeao avec l'aide des citoyens pour avoir une vraie Cedeao des peuples.

Quelle est la pertinence de monter des antennes nationales ?

Les plateformes nationales du Foscao sont les instances faîtières des organisations de société civile des pays. Avec la diversité des organisations ou des réseaux d'organisation de société civile dans les pays, le Foscao travaille à unir les voix pour trouver des terrains communs de plaidoyer et avoir une voix forte de la société civile, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional. Les plateformes nationales permettent au Foscao d'être en connexion avec les citoyens et au fait des enjeux des principaux pays. Le Foscao permet d'avoir un mécanisme de travail commun pour la société civile des pays et dans la région.

Pouvez-vous revenir sur les thématiques sur lesquelles vous travaillez et la connexion que vous développez avec la Cedeao ?

Le Foscao, réseau faîtier des Organisation de la société civile (Osc) en Afrique de l'Ouest, est composé de différents groupes thématiques spécialisés dans leurs domaines techniques respectifs. Ces groupes thématiques sont composés d'Organisations de la société civile (Osc) et de coalitions existantes qui travaillent dans des domaines similaires. Par exemple, le groupe thématique pour les enfants est une coalition d'Osc et de coalitions existantes qui travaillent pour les droits de l'enfant.

Le Foscao mobilise la société civile pour renforcer davantage l'engagement des Osc avec la Cedeao. Dans ce cadre, des consultations ont été faites dans tous les pays pour unir la société civile et délibérer sur les moyens d'obtenir un meilleur engagement avec la Cedeao. Une des recommandations est de renforcer la gouvernance et de faire une transformation profonde et une cartographie de la société civile. Le Foscao a ainsi complété une transformation profonde dans tous les pays avec une cartographie intégrale et profonde de la société civile de chaque pays selon les différents groupes thématiques.

Lors des exercices de cartographie, les cadres juridiques nationaux des différents groupes thématiques ont été mis à jour et des recommandations sur de meilleures stratégies d'engagement des Osc ont été recueillies. Cette structuration a aussi permis le renouvellement du leadership et de la gouvernance dans des plateformes nationales dans tous les pays. Cela comprend l'élection d'une nouvelle équipe de coordination nationale ainsi que la mise en place de groupes thématiques du Foscao, alignés sur les besoins des citoyens, ainsi que sur les départements et activités de la Cedeao.