Congo-Brazzaville: Portrait - Francine Ntoumi promeut la femme par la science

Avec un parcours couronné de la reconnaissance nationale de son pays, le Congo, Francine Ntoumi promeut une femme congolaise chevauchant sans complexe le cheval de bataille " Science " par le message de sa propre vie.

Née en 1961 à Brazzaville, Francine Ntumi fait son cycle primaire avant de s'envoler pour la France où elle obtient son Brevet d'études du premier cycle et son baccalauréat au lycée Pierre et Marie-Curie de Sceaux.

Comme profondément inspirée par Marie Curie, cette savante connue pour son mariage avec le savant français Pierre Curie et pour ses travaux sur la radioactivité, Francine poursuit ses études à l'Université Pierre et Marie Curie où elle obtient son doctorat en sciences et commence sa carrière dans la recherche sur le paludisme à l'Institut Pasteur de Paris.

Son domaine de recherches étant particulièrement utile pour le continent africain, en particulier, et pour le monde, en général, au vu de la morbidité et de la mortalité de ladite maladie, Francine Ntoumi est sollicitée en tant que technicienne avant tout et nécessairement en tant que responsable dans les laboratoires et centres de recherches du Gabon, d'Allemagne et des Pays-Bas qui s'intéressent à ses travaux.

Sa renommée s'accroît au gré de ses collaborations et elle devient la première femme noire à diriger le secrétariat de l'Initiative multilatérale sur le paludisme à Dar es Salaam, en Tanzanie. Son engagement pour la science lui voue une reconnaissance internationale, mais le Dr Ntoumi a du mal à se faire une place chez les siens, notamment au sein de l'Université Marien-Ngouabi.

Le milieu scientifique étant très masculin et essentiellement médico-clinicien, le Dr Ntoumi, au parcours atypique, a pourtant à cœur de transmettre le fruit de son expérience à la jeunesse congolaise. Elle crée ainsi la Fondation congolaise pour la recherche médicale, axée sur la recherche biomédicale sur les maladies infectieuses, en plus du paludisme et sur l'encadrement d'apprenants.

La santé au Congo, pays en voie de développement, constitue l'un des champs de bataille principaux de la société congolaise. La médecine clinique y occupe une place prépondérante, au détriment de la recherche.

En 2017, tel un couronnement pour tous les efforts fournis, le Dr Ntoumi reçoit la distinction d'officier dans l'Ordre du mérite congolais dans la recherche scientifique, qui vient s'adjoindre à la liste des cinq reconnaissances internationales qui honorent son travail et son engagement.

Au travers du projet " Femmes et science ", le Dr Ntoumi milite pour une présence plus importante des femmes dans la science, en visant les écoles afin de pouvoir susciter la flamme auprès des jeunes-filles, futures femmes de sciences.