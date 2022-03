Congo-Kinshasa: Présidence de la République - Félix Tshisekedi de retour à Kinshasa après un séjour privé en Belgique

Seuls le président de l'Assemblée nationale, Mboso Nkodia Mpuanga; le président du Sénat, Bahati Lukwebo; et le Premier ministre, Sama Lukonde, ont été habilités à accueillir le chef de l'Etat au bas de l'avion, le 17 mars, à l'aéroport international de N'Djili.

Visiblement ému, le président FélixTshisekedi, sourire aux lèvres avec sa minerve au cou et plein de vitalité, a salué les autorités civiles et militaires venues l'accueillir. Il est rentré d'un séjour à Bruxelles, en Belgique, lié à un check-up médical où une hernie discale dans la région cervicale a été diagnostiquée, nécessitant une prise en charge médicamenteuse et non chirurgicale.

Quelques militants des partis membres de l'Union sacrée ont bravé la pluie pour accueillir le chef de l'Etat, calicots et drapeaux en main, entonnant des chants patriotiques et religieux. Interrogés sur le sens de leur présence à l'aéroport, tous n'ont juré que par leur soutien indéfectible au président de la République, incarnation, selon eux, du progrès social en République démocratique du Congo. Ils ont, séance tenante, imploré le Dieu tout puissant à manifester sa grâce et donner longue vie au cinquième président du Congo indépendant.

Après un court rafraîchissement au pavillon présidentiel et après avoir pris un bain de foule, le cortège s'est mis en branle sur le boulevard Lumumba, sous des ovations nourries des Kinois. Arrivé au lieu de l'incendie qui s'est déclaré aux premières heures de la matinée au quartier Debonhomme, dans la commune de Matete, le président Tshisekedi s'est arrêté un instant pour s'enquérir de cet incident malheureux causé par des mauvaises conditions d'entreposage du carburant.

Sur place, le chef de l'Etat a eu droit aux explications sur les circonstances du drame dont le bilan provisoire fait état d'un mort, de plusieurs brûlés au second degré, des maisons d'habitation réduites en cendres et une dizaine de véhicules calcinés. Le couple présidentiel a, par la suite, fait le constat d'un champ de ruines dans ce quartier commercial. Après avoir reçu le rapport préliminaire des autorités municipales trouvées sur le lieu, le président de la République a instruit les services urbains afin que pareil drame ne se reproduise plus. Selon les témoignages, le feu serait parti d'un dépôt de stockage de carburant dans ce quartier commercial avant de s'embraser dans toutes les maisons commerciales. Des entrepôts de stockage des produits pétroliers ne répondant pas aux normes devraient être démantelés.

Rappelons qu'au lendemain de son arrivée dans la capitale belge, une polémique, mieux, des supputations avaient envahi les réseaux sociaux et certains médias, au sujet de l'état de sa santé, le présentant tantôt pour empoisonné, tantôt ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale à cœur ouvert. La manipulation a fini par faire place à la vérité après avoir pris le chef de l'Etat pour mort. Comme quoi, le retour du couple présidentiel est venu mettre fin à toutes les spéculations autour de son état de santé.