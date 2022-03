Congo-Brazzaville: Musique - " La nuit des amazones " ce 18 mars à Pointe-Noire

Conçu par cinq artistes féminines congolaises au talent avéré et membres du collectif Tosala, le concert de ce vendredi 18 mars, au restaurant " Mokaby Garden Lounge ", se veut un hommage aux musiciennes courageuses et qualifiées qui s'imposent de plus en plus dans ce secteur.

Mois de mars oblige, les Amazones congolaises, se plaçant résolument dans la filiation des grandes divas de la variété musicale, proposeront leurs propres répertoires et particulièrement des chansons mettant la femme en avant.

En incarnant le nom des Amazones qui, dans la mythologie grecque, représentent des femmes belles et égales des hommes, grâce à leur courage et qualification à combattre vaillamment, Oupta, Gladys Samba, Spirita Nanda, Welicia Labelle et Berlea Bilem militent avant tout pour le respect des droits de la femme et son émancipation, qu'importe son secteur d'activités. "La nuit des Amazones" est donc l'occasion pour elles de célébrer le talent, la créativité et le professionnalisme des musiciennes congolaises qui, depuis toujours, contribuent fièrement à porter haut l'étendard du pays sur la scène nationale et internationale.

Oupta

Patricke-Stevie Moungondo, dite Oupta, est une chanteuse singulière, tant de par sa voix que par son style musical, sa proximité avec la nature et sa valorisation de la tradition. Originaire de la République du Congo, elle commence à chanter très jeune au sein de groupes religieux. Son charme vocal, très vite remarqué, la conduit à intégrer la compagnie " Ngoma za kongo " en 2001, puis en 2003, le groupe Lang'i, avec lequel elle participe à plusieurs festivals et tournées en Afrique, en Europe et au Canada. En 2008, Oupta commence une carrière solo sous son propre label Zik'Oupta. En 2011, elle présente à Brazzaville " Bilbilo ", un spectacle revisitant les sonorités traditionnelles à travers le jazz, le gospel ou la rumba. Après un break d'environ quatre ans dans sa carrière musicale, Oupta est de retour depuis 2021 pour de magnifiques moments sur scène.

Gladys Samba

Affectueusement appelée " Maman Glad ", Gladys Samba est une artiste congolaise avec des compositions diversifiées et originales qui promeuvent les valeurs ancestrales, tant du Congo que de l'Afrique. Qu'ils soient en lari, en bembé, en lingala, en kituba, ou en français, ses titres ont pour vocation de conscientiser son auditoire. Avec un style variant entre le R'n'B, le jazz et les rythmes du continent africain, Gladys Samba sait s'imposer sur scène et captiver l'attention de son public. Depuis 2018, elle est à la tête d'un groupe afro-féministe, Les mamans du Congo, qui revisite les berceuses bantus.

Spirita Nanda

Spirita, de son vrai nom Nanda Ngueguim Spirita, est une artiste congolaise originaire de l'ouest du Cameroun. Avec une enfance bercée par Sweet Lullaby du groupe Deep Forest, Spirita se découvre la passion pour la musique vers la fin des années 1990. Son passage au sein de la chorale classique du Collège Sacré-Cœur de Makak, au Cameroun, contribuera à aiguiser son talent en musique. En amatrice des petits podiums, Spirita compose et participe à des shows universitaires durant sa vie estudiantine. De retour au Congo, elle intègre le Chœur Credo et s'imprègne des techniques de chants classiques et gospel. Son style épouse l'afro soul et électro pop. A ce jour, un album intitulé " Fusion " ainsi que plusieurs titres et collaborations sont à son compte. Dans ses mélodies, Spirita chante l'amour, la paix, le retour aux sources et le respect des valeurs humaines. Elle est aussi passionnée de mode.

Welicia

Welicia fait partie des étoiles montantes de la musique congolaise, dans la ville océane, qui respirent un nouvel air musical. A seulement 25 ans, Welicia Labelle joue la carte de l'artiste sexy avec son look street et soigné. Au-delà de son physique qui attire sans doute l'attention du public, la jeune artiste souhaite avant tout captiver le public de par sa passion pour la musique. A ce jour, son répertoire navigue entre le R'n'B et la rumba congolaise.

Berlea Bilem

A l'état civil Berlea Dieuveille Bilembolo, l'artiste compte parmi les richesses vocales que regorge le Congo. Avec sa voix tantôt douce, tantôt grave, Berlea évolue dans un registre gospel qu'elle a su aiguiser au sein des chorales religieuses. Le patrimoine culturel ancestral constitue son gisement où elle y puise beauté et sens de ses différents opus. Par ailleurs, la musique de Berlea se donne également pour mission de conscientiser la société à travers des textes engagés.