Afrique de l'Ouest: Recrudescence attaques terroristes - L'Etat de siège pour... sauver le Burkina ?

Le mouvement " Sauvons le Burkina " était face à la presse, hier 17 mars 2022 à Ouagadougou. A l'occasion de sa deuxième conférence de presse et ce depuis l'accession des militaires au pouvoir, cette coalition d'organisations de la société civile a fait des suggestions au président de la Transition, le lieutenant-colonel, Paul-Henri Damiba, pour sortir le pays de l'impasse sécuritaire dans laquelle il se trouve. Au nombre des propositions figure l'instauration de l'état de siège et de l'état d'urgence.

Si depuis l'avènement de la Grande Muette au pouvoir, les sorties médiatiques du Mouvement " Sauvons le Burkina " étaient rarissimes, cette coalition d'OSC a signé sont retour. Cette fois-ci, pas pour " vomir " le régime en place ou demander le départ du chef de l'Etat, comme ce fut le cas pour Roch Kaboré, mais plutôt pour faire des suggestions au président de la Transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Cela, au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire, comme l'ont, du reste, relevé les membres de cette structure, à leur conférence de presse du jour. Concernant les propositions, il s'agit, entre autres, d'œuvrer urgemment à placer nos FDS dans de meilleures conditions ; de mettre si possible à exécution les articles 58 et 59 de la Constitution (relatifs à l'état de siège et l'état d'urgence) ; de procéder rapidement à un recrutement massif de volontaires pour suppléer nos FDS ; de redéployer les FDS radiés, les condamnés du putsch de 2015 et tous les militaires incarcérés ; de proposer une amnistie à tous les combattants des forces du Mal qui voudraient déposer les armes.

Outre leurs propositions de sortie de crise, il a été question des tensions autour de la constitution de l'Assemblée nationale de la transition, du départ rapide du pays de leur président d'honneur, l'activiste Ibrahim Maïga, de la question de la réconciliation nationale et surtout de la question de l'efficacité des soldats à contrer l'hydre terroriste.

Sur le premier aspect, le mouvement " Sauvons le Burkina " estime qu'il faut déployer les énergies contre les forces du Mal.

Pour ce qui est des relations de l'organisation avec Ibrahim Maïga, le secrétaire exécutif de cette structure, Mamadou Drabo, assure qu'il n'y pas de problème. Pour preuve, dira-t-il " On était en communication le 16 mars pour voir comment mener autrement la lutte ". Et d'ajouter que l'activiste était là pour un court séjour. Son départ soudain, à l'en croire, serait lié à son travail aux Etats-Unis. S'agissant de la réconciliation, la question est d'une grande nécessité, selon lui, dans la mesure où " le jour de la chute de Roch, des gens nous ont approchés pour qu'on brûle les domiciles de certaines personnes au motif que celui de leur mentor a payé les frais ", a confié le porte-parole du mouvement.

Relativement à la recrudescence des attaques, les conférenciers ont invité les uns et les autres à soutenir les autorités, car ce n'est pas possible, selon eux, de vaincre en 45 jours le terrorisme. Autrement, on dirait que les militaires sont de mèche avec ces hommes armés.

Il faut noter qu'à leurs côtés à cette conférence se trouvait, l'ex- caporal Ousséni Bambara, représentant les soldats radiés en 2011. Celui-ci a demandé pardon au peuple pour les faits commis cette année-là, et assuré de leur disponibilité à prêter main-forte dans le combat contre l'insécurité.