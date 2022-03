Sénégal: Création d'un cadre d'affaires et de rencontres favorisant le développement de l'entrepreneuriat - L'Usaid lance le programme Reveal

L'Agence américaine pour le développement international (Usaid), en partenariat avec la Der/Fj et d'auteurs acteurs de l'écosystème entrepreneurial au Sénégal, a lancé hier le programme Usaid Entrepreneuriat et Investissement (Usaid E&I). Ce programme d'une durée de 5 ans vise à créer un cadre d'échanges et de contacts (marché) à grande échelle entre investisseurs, entrepreneurs, services de développement des entreprises, petites et moyennes entreprises.

Une approche nouvelle et très importante de promotion de l'entreprenariat est portée, hier, sur les fonts baptismaux. Il s'agit de Reveal qui veut dire en français Révéler. Une sorte de " marché " que l'Usaid, avec ses partenaires, met en place pour promouvoir l'entreprenariat des femmes et des jeunes au Sénégal.

Reveal permet aux jeunes et femmes entrepreneurs de rencontrer, dans un cadre propice, des investisseurs, services de développement des entreprises, des institutions de financement etc afin de créer des possibilités de collaboration au bénéfice du développement de l'entreprenariat au Sénégal.

D'une durée de 5 ans, le nouvel ambassadeur des Etats Unis à Dakar déclare que Usaid E&I a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement des entreprises au Sénégal. Michael Raynor signale, dans la foulée, que l'activité facilitera l'investissement et mobilisera des ressources pour développer des écosystèmes autonomes d'entrepreneuriat et de développement des entreprises dans tout le pays.

D'après l'ambassade des Usa, Usaid E&I cible plus de 100 000 jeunes et femmes inspirés et incités à saisir des opportunités d'entrepreneuriat, et au moins 20 000 entreprises assistés dans leur croissance. L'objectif principal est, explique l'institution, d'accompagner les jeunes, les femmes et les entreprises à devenir des champions.

" Cette initiative (Reveal_ Ndlr) et la présence de divers acteurs à son lancement montrent à quel point la question de l'entreprenariat et de l'investissement constitue une priorité pour nous. ", déclare pour sa part le secrétaire général du ministère en charge de l'économie, du plan et de la coopération.

Pour lui, l'amélioration du climat des affaires au Sénégal a toujours été une préoccupation continue du gouvernement et que les importants résultats obtenus dans ce domaine militent pour une poursuite des efforts par un soutien d'entreprises émergentes et aux aspirants entrepreneurs dans leurs plans de croissance.

A l'en croire, il est certain que l'information sur les possibilités d'entreprenariat et la mise en réseau d'entrepreneurs vont permettre de booster le tissu de Petites et moyennes entreprises (Pme) et de favoriser la création d'emplois.

En effet, dit-il, Reveal vise à inciter les jeunes sénégalais à aller vers l'entreprenariat, accroître les opportunités pour les femmes entrepreneures, renforcer l'accès aux services pour les entreprises en phase de démarrage et de croissance mais aussi à faciliter le financement et l'investissement en vue de stimuler la prochaine génération d'entreprises au Sénégal.

C'est uniquement, selon lui, dans ces conditions que nous arriverons à créer un écosystème pouvant absorber les nombreux jeunes qui entrent chaque année sur le marché du travail. En ce sens, il a rassuré que l'Etat sera toujours là pour appuyer de telles initiatives en continuant à travailler pour favoriser un environnement propice à l'entreprenariat et à l'autonomisation des jeunes.