Congo-Brazzaville: Livre - " Je m'insurge ", un recueil signé Gaëtan Ngoua

Publié aux éditions +, avec pour préfacier Chrisostome Otsenge Moranganga, " Je m'insurge " est le treizième ouvrage du poète congolais Gaëtan Ngoua. Il est suivi dans le même volume de " Le peuple ne réclame que le pain et la paix ".

Le poème de Gaëtan Ngoua n'est pas un pamphlet mais une étreinte avec l'âme, un vœu d'amour. Il exalte la vie dans sa pureté et résume en quelques mots les peines de l'homme sur cette terre. En effet, dans cet ouvrage, le poète s'insurge contre la maigreur de l'humanité en l'homme ainsi que contre l'ubuesque, le sordide. " L'homme a perdu la bataille de l'humanité en l'homme, des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la dignité humaine. Il nous faut redémarrer le chantier de la reconstruction de l'humanité en l'homme. Et, chacun a son carré à cultiver dans ce rude travail. Comment donc ne pas s'insurger devant ce triste constat ? ", se demande Gaëtan Ngoua.

A en croire ses propos, le message qu'il fait passer à travers ce recueil peut être vu comme un cri d'indignation. Cependant, il apparait comme un cri de résilience si et seulement si les lecteurs prennent la peine de lire ces deux courts recueils qui ne sont que " Je m'insurge " et " Le peuple ne réclame que le pain et paix " disponibles à Brazzaville et en vente sur toutes les autres plateformes en ligne. " Je ne m'insurge pas pour m'insurger mais, j'indique que tant que ça demeure, je m'insurge. D'où, la résilience ", écrit-il.

" Ce livre est mon propre constat de la détérioration de l'humanité en l'homme. Je sais que Victor Hugo et Émile Zola et Félix Wazekwa sont de grands artisans de l'art. Mais, je n'ai vraiment pas fait attention à ce qu'ils ont dit à ce sujet pour faire mon propre constat sur ce sujet combien actuel ", ajoute-t-il.

Poète originaire du Congo, Gaëtan Ngoua est né le 7 août 1970 à Kabala (Mbila-Komono), au sud-ouest de la ville capitale. Il obtient son baccalauréat littéraire en 1993, diplôme qui lui ouvre les portes de l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville. Il sortira de là avec un diplôme d'études universitaires générales en communication et une maîtrise en philosophie, en décembre 2004.