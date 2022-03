Cote d'Ivoire: Investiture du ministre-gouverneur du district de la comoé - Les personnalités attendues à l'investiture de pascal abinan demain

Plusieurs personnalités sont attendues le samedi 19 mars 2022 au stade Henri Konan Bédié d'Abengourou pour l'investiture du Ministre-Gouverneur du district de la Comoé Pascal Abinan.

Pour l'investiture du Ministre-Gouverneur Pascal Abinan, prévue le samedi 19 mars 2022 au stade Henri Konan Bédié d'Abengourou, plusieurs personnalités sont attendues. Il s'agit du président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturelle, Dr Eugène Aka Aouélé, le président par intérim de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, L'inspecteur Général d'État, Théophile Ahoua N'Doli. A côté de ceux-ci, il y a également le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio et le Ministre d'État, ministre de l'agriculture et du développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, le ministre Amedé Koffi Kouakou. Tous seront les témoins privilégiés de l'installation officielle du ministre-Gouverneur du district Autonome de la Comoé nommé le 12 juin 2021 par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Pour cette cérémonie, les cadres, les autorités administratives et les populations sont à pied d'œuvre pour la réussite de cet événement. Préfet de Région, préfet du département d'Abengourou, Florentin Assamoi, par ailleurs président du comité d'organisation travaille avec tous les autres membres du comité d'organisation pour une cérémonie réussie.

L'appel de Pascal Abinan avant la cérémonie:

Le ministre Gouverneur, Pascal Abinan saisit cette occasion pour demander l'implication de tous afin de faire de cette cérémonie d'investiture une des meilleures. "Nous sollicitons la participation de tous, l'implication de tous; des Rois, des chefs traditionnels, de la jeunesse, des cadres et élus.

La mobilisation doit être totale et exceptionnelle. Nous comptons sur vous ", a dit le premier responsable du District autonome de la Comoé. Idem pour le préfet de Région, préfet du département d'Abengourou, Florentin Assamoi désigné président du comité d'organisation de cette cérémonie qui appelle à la mobilisation de tous.

Cette cérémonie se tiendra sous la supervision des ministres Siandou Fofana en charge du tourisme et des Loisirs, Roger Adom, de l'Economie numérique et de la Poste, Harlette Badou N'Guessan, de la Culture et des industries des arts et du Spectacle.