Cote d'Ivoire: Concert live - Tiken Jah communie avec ses fans le 26 mars au Palais de la culture

Ce samedi 26 mars 2022, Abidjan connaîtra son plus grand événement reggae du premier trimestre 2022. La star ivoirienne et mondiale, Tiken Jah Fakoly, livrera un concert live, à partir de 21h, sur l'esplanade du Palais de la culture Bernard Dadié de Treichville.

Ce concert " historique ", selon les organisateurs, sera l'occasion pour l'artiste de faire vibrer ses mélomanes sur son tout dernier opus " Gouvernement 20 ans " et bien d'autres titres qui ont construit sa notoriété comme "Mangercratie", "Le pays va mal", "Missiri", "Françafrique", "Plus rien ne m'étonne", "Tata" et "Ouvrez les frontières".

Ce sera aussi l'occasion pour le reggaeman de se rattraper après l'annulation à la dernière minute de son concert du 2 janvier 2022, à Abobo. L'événement qui devait se tenir au rond-point d'Abobo Banco avait été annulé à cause d'un désaccord avec les autorités municipales sur le lieu, avait expliqué l'artiste sur sa page Facebook.

L'artiste engagé qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a tendance à dépeindre à sa façon les tares de la société et dénoncer les mauvaises politiques en Afrique, sera accompagné dans ce concert par certains artistes invités, notamment Spyrow Fayaman, Malayky, Aimann Raad et Ramy Raad.

Fakoly Production et Ya Foy Production qui co-organisent l'événement, veulent amener les férus du reggae made in Côte d'Ivoire à écrire avec Tiken Jah une nouvelle page de l'histoire de ce genre musical en terre d'Eburnie.