Afrique: Barrages CDM 2022 - " Tout se jouera certainement sur quelques détails ", un technicien français s'exprime sur le choc Algérie-Cameroun

Le 25 mars, l'Algérie disputera son premier des deux matchs à venir face aux Lions Indomptables du Cameroun dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

Eliminée dès le premier tour de la CAN 2021, l'Algérie veut rapidement oublier ce fiasco. Pour y parvenir, il faudra écarter le Cameroun les 26 et 29 mars en barrages de la Coupe du monde 2022. Djamel Belmadi et ses Fennecs ont pour objectifs de rejoindre le Qatar pour disputer le Mondial 2022. A quelques jours de la première manche de cette double confrontation, un technicien français se prononce sur cette rencontre très importante.

En effet, dans un entretien accordé au média algérien, Compétition, Gérard Gili, estime que l'Algérie aura un avantage en recevant le Cameroun au match retour. " Je pense que ça va être un match serré et que l'Algérie aura peut-être l'avantage en recevant son adversaire au match retour.

Jouer le premier match hors de ses bases est préférable, la manche retour est souvent déterminante et c'est mieux d'être dans cette position ", a-t-il déclaré. " On parle, là, d'un match de haut niveau, donc très délicat, tout se jouera certainement sur quelques détails. L'état de la pelouse en est certes un mais, quitte à me répéter, jouer la manche retour en Algérie en est un autre et c'est cela qui risque de peser un peu plus dans la balance ", a-t-il ajouté. " Il y aura certainement un goût de revanche. L'échec de l'équipe algérienne lors de la dernière CAN va sans doute la motiver encore plus, notamment par rapport à leurs supporters ", a-t-il conclu.