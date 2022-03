Afrique: Ambroise Oyongo - " Tout le monde est conscient de ce qui nous attend avec l'Algérie "

Ambroise Oyongo est conscient que le choc face à l'Algérie pour un billet pour la Coupe du Monde 2022 ne sera pas facile pour le Cameroun.

Les 25 et 29 mars prochains, le Cameroun et l'Algérie s'affrontent pour un choc terrible au format aller-retour pour déterminer qui participera à la prochaine Coupe du monde au Qatar. Rigobert Song, le sélectionneur des Lions a rendu public ce mercredi la liste des 27 joueurs qui affronteront l'Algérie.

Après avoir terminé troisième de la Coupe d'Afrique des Nations organisées sur son sol, le Cameroun aura pour objectif de se qualifier à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour se faire, les Lions Indomptables devront venir à bout des Fennecs. Auprès du site officiel de Montpellier, Ambroise Oyongo évoque ce rendez-vous.

" C'est deux finales à jouer, ça dépasse tout ce qu'on a pu vivre à la CAN. C'est la dernière phase avant de jouer le Mondial et notre génération, on a besoin d'y prendre part, ça nous tient à cœur. Là, l'effectif camerounais est revenu en club, je vois que beaucoup ont joué, on doit rester concentrés.

Tout le monde est conscient de ce qui nous attend avec l'Algérie qui est sorti tôt de la CAN, ils ont un peu critiqué ce qui s'était passé au Cameroun mais même s'ils sont tous contre nous, le reste se passera sur le terrain et nous on sera bien préparés pour aller chercher la qualification, et se rendre au Qatar ! ", a confié le défenseur camerounais.