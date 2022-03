Maroc: Programme riche et diversifié en célébration de la journée mondiale de la poésie

La Maison de la poésie de Tétouan a prévu un programme riche et diversifié à l'occasion de la Journée mondiale de la poésie, célébrée le 21 mars, avec des lectures poétiques en arabe, en anglais, espagnol et en français, et la signature de plusieurs recueils poétiques.

Initiée en partenariat avec la direction provinciale de la Culture, cette manifestation se tiendra, samedi prochain, à l'École des arts et métiers nationaux de Tétouan, sous le thème "Lectures poétiques en langues du monde", avec la participation des poètes Jamal Eddine Benhayoun, Abdelilah Habibi, et Naoufal Saidi, ainsi que la poétesse Souad Ben Abdelwarit.

Cette cérémonie, qui s'inscrit dans le cadre d'une série d'événements culturels organisés par les maisons de poésie arabes en commémoration de cette journée mondiale qui célèbre la poésie et les poètes du monde entier, sera animée par la talentueuse artiste Yousra Ahmed.

Il convient de rappeler que la Maison de la poésie de Tétouan avait rendu, l'année dernière, un vibrant hommage au poète et Zajjal marocain, Malek Bennouna, l'un des poètes savants spécialisés dans l'étude de la musique andalouse marocaine, et parmi ceux qui s'intéressent à la poésie lyrique des deux rives de la Méditerranée, à l'occasion de la journée mondiale de la poésie.

La Maison de la poésie a ainsi mis en lumière le parcours distingué de cet artiste hors-pair, qui a su marquer de son empreinte la scène culturelle et artistique marocaine et arabe, et compte en son actif plusieurs recueils de poèmes et de zajjal, ainsi que des Mouachahat, dont certaines ont été chantées par les vétérans de la chanson marocaine, avec à leur tête Feu Abdessadek Chekara.