Maroc: AD Industries inaugure une nouvelle usine à Casablanca

Le Groupe AD Industries a inauguré, mardi dernier à Casablanca, son deuxième site industriel au Maroc, spécialisé dans les activités de production de pièces métalliques aéronautiques.

Situé dans la zone franche de Midparc, ce site, d'une superficie de 5.000 m2, est spécialisé dans les activités de chaudronnerie avec des moyens de découpe, de formage, pliage et de soudure de haute technologie. Il est la seule structure à réaliser du poinçonnage dans l'industrie aéronautique marocaine et dispose également d'un laser 5 axes de dernière génération unique au Maroc.

Le site inclut également les activités d'usinage, fraisage, tournage, rectification sur des moyens numériques et conventionnels et les activités d'assemblage à travers une ligne dédiée permettant l'intégration des pièces fabriquées dans des ensembles complexes, rapporte la MAP.

Ce projet industriel de pointe marque la volonté du Groupe AD Industries de développer sa place d'acteur de référence de l'industrie aéronautique internationale en complétant son offre industrielle d'une plateforme supplémentaire ambitieuse, performante en restant à la pointe des technologies aéronautiques actuelles.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné que ce projet amorce une nouvelle phase de développement de l'écosystème locomotive de Boeing et de la chaîne de valeur du secteur aéronautique marocain.

Sa mise en œuvre conforte l'émergence de nouveaux métiers de plus en plus complexes et novateurs, tels que la fabrication des pièces moteurs, renforçant ainsi le positionnement du Royaume dans des activités à forte valeur ajoutée et le développement de la supply chain locale du secteur, a-t-il fait observer

Et d'ajouter que l'écosystème "Moteur" s'engage, désormais, dans une dynamique forte d'une grande portée pour l'avenir du secteur qui ne tardera pas à attirer de nouveaux projets tout aussi structurants, attestant de la crédibilité du Maroc en tant que partenaire incontournable.

Malgré la crise sanitaire, le Groupe, soutenu par ses actionnaires, a poursuivi activement ses investissements dont la nouvelle usine de Casablanca, fruit d'une stratégie de déploiement du Groupe autour de 3 axes.

Il s'agit de développer la croissance du groupe en renforçant sa présence au Maroc où le Groupe AD Industries est installé depuis plus de 10 ans avec son unité de Tanger spécialisée dans la production de pièces en matériaux composites.

L'usine de Tanger réalise essentiellement des produits pour l'aéronautique civile et la radiologie médicale. Le site industriel de Casablanca complète la présence du Groupe AD Industries en offrant une panoplie complète dans un mix métallique / composite de haute technologie pour produire des pièces et ensembles complets au Maroc.

Le deuxième axe consiste à s'inscrire dans la stratégie des clients qui recherchent une extension des moyens de hautes technologies dans des pays tels que le Maroc à proximité de l'Europe. Le Groupe SAFRAN est de ce fait le client de lancement de cette nouvelle entité. Le site a vocation à accueillir d'autres projets en accompagnant ses clients aussi bien à l'international qu'en s'inscrivant dans la supply chain locale.

La présence au Maroc des Groupes mondiaux tels que Airbus, Safran, Raytheon Technologies, Spirit Aerosystems, sont des opportunités de créer ou de renforcer des partenariats. Les futurs projets tels que ceux annoncés par Boeing sont autant de raisons supplémentaires de s'inscrire durablement dans l'industrie aéronautique marocaine.

Il s'agit, troisièmement, d'accompagner le développement des filières aéronautiques et industrielles marocaines. En étroite collaboration avec les autorités gouvernementales, le Groupe AD Industries est le pionnier de l'écosystème "moteurs", et à ce titre, poursuit le développement de la chaîne logistique sur le territoire local.

Spécialiste de la fabrication de pièces métalliques complexes, le Groupe AD industries réalise des pièces de moteurs d'avion depuis 50 ans. Avec la reprise de l'activité aéronautique mondiale, le Groupe accélère son implantation au Maroc. Le site de Casablanca a lancé des recrutements importants en partenariat avec l'Institut des Métiers Aéronautiques (IMA).

Les effectifs du Groupe AD Industries compteront ainsi plus de 150 personnes sur les Sites de Tanger et Casablanca d'ici la fin 2022. Le Groupe AD Industries a l'ambition d'atteindre un effectif de plus de 400 personnes d'ici 3 ans.

Le Groupe AD Industries compte environ 1.000 salariés pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 150 millions d'euros. Présent dans 3 pays (France, Maroc, Tunisie), le Groupe conçoit, industrialise, produit des pièces pour les secteurs de l'aéronautique, de la défense, du spatial, du médical et de l'automobile.