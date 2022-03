Cote d'Ivoire: Bitumage dans la région du Hambol - Amedé Koffi Kouakou invite les porteurs du projet à accélérer les travaux

Le développement routier occupe une place centrale dans la politique gouvernementale. Aussi, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amedé Koffi Kouakou, a procédé, hier, à une visite de chantiers des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Bouaké-Satama Sokoro-Satama Sokoura, longue de 81 km et Dabakala-Kong (108 km).

Estimés à 70 229 270 675 FCFA, les ouvrages sont exécutés par l'entreprise Ebomaf.

Le ministre de tutelle s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux qui est d'environ 24%. Il a toutefois invité les porteurs du projet à accélérer les travaux afin de tenir dans les délais pour le bonheur des populations . " Officiellement, les travaux ont démarré en janvier 2021...La plupart des ouvrages sont construits, le chantier avance ", a-t-il indiqué.

Amédé Koffi Kouakou a ,par ailleurs, insisté sur la vision du Chef de l'État Alassane Ouattara qui consiste à désenclaver les régions du pays. C'est pourquoi, note-t-il, " il était bon que les localités de Satama Sokoro, Satama Sokoura ,appartenant à la région du Hambol, soient accessibles par le bitume".

Le ministre Ally Coulibaly , ministre-conseiller spécial auprès du Président de la République, a rassuré la population en affirmant que ces infrastructures routières s'étendront bel et bien jusqu'à Gbassawales , et ce, en dépit des problèmes administratifs qui ont occasionné un retard dans l'exécution des travaux. "Nous aurons notre route bitume d'ici l'an prochain", a-t-il annoncé.

Le ministre gouverneur du District de la Vallée du Bandama, Jean Claude Kouassi, a mis un accent sur l'impact que représente ces infrastructures. Tout en faisant remarquer que ce sont 1.500.000 habitants qui bénéficient de ces ouvrages.

D'un montant de 70,57 milliards de FCfa, le tronçon Dabakala-Kong, long de 108 km est financé par l'État de Côte d'Ivoire. Les travaux dureront 24 mois.

Il faut noter que l'aménagement et le bitumage de la route Bouaké-Satama Sokoro, longue de 81 Km, y compris 20 km de bretelle Satama Sokoura et 09 km de voiries des localités traversées avec deux aires de repos, sont en cours de réalisation afin d'améliorer le niveau d'équipement du pays et participer à l'essor économique et social.