Cote d'Ivoire/Cameroun: éléphants /Matches amicaux - Les 25 de Beaumelle contre l'Angleterre et la France

Presque deux mois après leur aventure à la Can 2021, les Eléphants de Côte d'Ivoire vont retrouver les pelouses vers la fin du mois de mars. En effet, ils vont disputer deux matches amicaux de prestige contre l'Angleterre le 25 mars et la France le 29. Pour ces deux matches tests, Patrice Beaumelle, qui a toujours les cartes au niveau de la sélection, a établi une liste de 25 joueurs. Qui enregistre l'arrivée de sept joueurs absents au Cameroun lors de la Can 2021Trois nouveaux visages dans le groupe Parmi ces éléments qui n'ont pas participé à la Can, trois joueurs seront à leur toute première sélection en équipe nationale A de Côte d'Ivoire. Il s'agit de Mohamed Koné, le portier du Havre, Paul Edgard Akouokou (Bétis Séville) et Diallo Chester.

Le premier est un jeune gardien de but (20 ans) formé au Havre. Patrice Beaumelle prépare déjà la relève dans les perches des Éléphants où, hormis Ira Tapé Eliézer, ceux qui sont régulièrement appelés ont dépassé la trentaine. Edgard Akouokou, lui, évolue au milieu de terrain du Real Bétis dans le championnat d'Espagne.

Passé par la Finlande et en Israël, il a débarqué en Espagne lors de la saison 2018-2019. Il effectue sa deuxième saison en Liga cette année. Depuis le début de la saison, il a disputé 6 matches. Enfin, Diallo Ismaël Chester n'est pas un inconnu des Ivoiriens. Capitaine des Éléphants espoirs, il effectue ses premiers pas chez les A.

Ces trois joueurs, il faut le reconnaître, n'étaient pas forcément les renforts attendus chez les Éléphants pour cette reprise.

Certains binationaux qui brillent dans leur club étaient en pourparlers avec l'entraîneur. On n'en sait encore rien sur l'issue de leurs discussions.

Les autres joueurs, eux, ont déjà été appelés au moins une fois en sélection. Wilfried Singo (Torino), Emmanuel Agbadou (KAS Eupen, Belgique), Wily Boly (Wolverhampton), Hassane Kamara (Warford) effectuent simplement un retour dans le groupe.

L'épine dorsale présente:

Dans le reste du groupe, on retrouve les principaux éléments de la sélection. Hormis Serey Dié qui a pris sa retraite, l'épine dorsale de l'équipe sera présente lors de ces deux matches amicaux. En défense, Eric Bailly et Serge Aurier sont les plus anciens. Franck Kessié, Seri Michaël et Sangaré Ibrahim étaient les maîtres à jouer de l'entre-jeu lors de la Can 2021 au Cameroun. Enfin Max-Alain Gradel, Wilfried Zaha, Sébastien Haller, Nicolas Pépé et Patrice Evrard seront présents sur le front de l'attaque

Céleste Kolia

Gardiens :

Badra Ali Sangaré (JDR Stars, Afrique du sud)

Abdoul Karim Cissé (ASEC Mimosas CIV)

Mohamed Koné (Le Havre, France)

Défenseurs :

Serge Aurier (Villarreal Espagne)

Wilfried Singo (Torino Italie)

Éric Bailly (Manchester United, Angleterre)

Willy Boly (Wolverhampton, Angleterre)

Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen)

Emmanuel Agbadou (KAS Eupen Belgique)

Hassane Kamara (Watford, Angleterre)

Ghislain Konan (Stade de Reims France)

Ismaël Chester Diallo (AC Ajaccio France)

Milieux :

Jean Mickaël Seri (Fulham, Angleterre)

Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven Pays Bas)

Paul Edgard Akouokou (Real Betis, Espagne)

Franck Kessié (Milan AC Italie)

Hamed Junior Traoré (Sassuolo Italie)

Attaquants

Jérémie Boga (Atalanta Italie)

Max-Alain Gradel (Sivasspor Turquie)

Wilfried Zaha (Crystal Palace, Angleterre)

Jean Evrard Kouassi (Trabzonspor Turquie)

Nicolas Pépé (Arsenal, Angleterre)

Maxwel Cornet (Bumley, Angleterre)

Sébastien Haller (Ajax Pays Bas)

Christian Kouamé

(Anderlecht Belgique)

