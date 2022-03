Burkina Faso: Diebédo Francis Kéré, lauréat du prix Pritzker - "J'ai commencé, enfant, à réparer les maisons les week-end"

interview

Le prix Pritzker, cette distinction qui récompense depuis 1979 " le travail d'un architecte vivant qui a montré à travers ses projets et ses réalisations, les différentes facettes de son talent et qui a réalisé un apport significatif à l'humanité ", a été remporté le 15 mars dernier par notre compatriote Diébédo Francis Kéré. A 57 ans, le natif de Gando dans le Boulgou vient ainsi de graver son nom dans le marbre de l'architecture mondiale à côté de prestigieux autres lauréats comme Miemeyer, Pei, Renzo Piano, Norman Foster ou Jean Nouvel.

Le premier Africain à recevoir cette récompense nous livre dans cette interview réalisée au téléphone hier jeudi 17 mars 2022 son sentiment et les portes qu'une telle distinction peut ouvrir à l'architecture burkinabè.

Quelle a été votre réaction immédiate quand on vous a annoncé la nouvelle ?

D'abord, c'était une énorme surprise, ensuite, un sentiment de grande joie de me voir ainsi honoré. Je n'avais jamais cru que ce travail aurait pu être reconnu à un tel niveau. Pour être honnête avec vous, j'ai même perdu la voix. La personne qui me l'a annoncée l'a fait discrètement. Il fallait s'assurer que je suis dans un coin tout seul pour garder le secret sans en parler à aucun proche. J'ai donc gardé cela pour moi pendant plus de quatre à six semaines.

C'était quand ?

C'était juste après les évènements au Burkina Faso (NDRL : le coup d'Etat du 24 janvier). Et je me suis dit que cette nouvelle pouvait donner de l'espoir au pays et à sa jeunesse, car c'est la preuve que tout est possible.

Vous le prenez donc comme un signe du destin ?

Oui, je le prends ainsi.

Dites-nous, comment vous êtes venu à l'architecture ? Etait-ce un fait du hasard ou un choix pendant longtemps mûri ?

Je suis né au Burkina, dans le village de Gando. Il n'y avait pas d'école, et mon père a voulu que j'apprenne à lire et à écrire et pour cela, il m'a envoyé chez son frère enseignant qui vivait à Tenkodogo. J'étais dans une classe de plus d'une centaine d'élèves. Cela n'est pas exceptionnel parce qu'aujourd'hui encore il y a des salles de classe pleines au Burkina.

Il faisait très chaud pendant le mois de mars-avril, et c'est à peine si on voyait à l'intérieur des salles par manque de lumière. J'étais fatigué de voir qu'il fallait aller chercher des matériaux pendant les week-ends pour venir réparer des maisons, et je n'étais pas le seul dans ce cas, beaucoup de monde le faisait et ça me révoltait. En tant qu'enfant, je nourrissais l'idée de bien faire les choses un jour. Nous avions un menuisier dans mon quartier qui faisait des charpentes et des meubles.

Je partais de temps à autre l'aider, et j'en avais marre de m'asseoir en classe sur des blancs où des pointes vous piquaient les fesses. Je rêvais de faire mieux, et quand j'ai eu la chance d'avoir une bourse de l'Etat burkinabè pour suivre une formation professionnelle à Fada N'Gourma, j'ai tout de suite opté pour la menuiserie. Plus tard, j'ai obtenu une bourse pour aller en Allemagne. Arrivé j'ai effectué un stage et j'ai voulu savoir plus, c'est ainsi que je me suis lancé dans l'architecture.

Vous voici de nombreuses années plus tard sur le toit de l'architecture mondiale. A qui vous dédiez particulièrement votre prix ?

Je dédie ce prix d'abord à mon père qui a eu cette vision de m'inscrire à l'école ; à mon oncle, ensuite, qui m'a appris à travailler dur, car il était ainsi avec tout le monde y compris ses propres enfants. Grâce à lui, j'ai appris l'endurance. Il nous récompensait toujours quand on faisait bien un travail et nous punissait quand le travail était mal fait. Même pour aller chercher du foin pour nourrir les animaux, je faisais tout pour bien faire.

En plus de ces derniers, je le dédie à ma maman qui a accepté de me laisser partir. Je l'ai donc quittée à l'âge de sept ans. Mais je dois aussi tout cela à la Nation burkinabè, au peuple burkinabè, et j'espère que mon prix va mettre du baume au cœur de mes concitoyens au moment où nous vivons une situation tragique depuis de nombreuses années avec ces quelque 2 millions de personnes déplacées internes victimes du terrorisme.

On sait que les études d'architecture ne sont pas à la portée du premier venu dans notre pays. Pensez-vous que votre prix peut, dans une certaine mesure, " populariser " cette discipline ? Si oui, de quelle manière ?

Notre grand problème au Burkina, c'est l'accès à l'éducation. Nous avons bien des écoles d'enseignement général au Burkina. Mais l'école régionale connue, c'est L'EAMAU au Togo. Quand on veut faire de l'architecture, il faut aller là-bas où dans un pays anglophone et l'accès est difficile. Mais avec cette reconnaissance, je crois que beaucoup de jeunes verront qu'il y a une chance pour eux de voir un jour leur talent porter des fruits et être reconnu. J'espère que ça va pousser aussi des initiatives à créer des écoles qui visent à favoriser l'accès à la formation de l'architecture professionnelle, j'en suis convaincu.

L'un de vos projets emblématiques au Burkina, c'est celui de Mémorial de l'ancienne Assemblée nationale du Burkina incendiée lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014 ". Qu'est-ce qui coince justement depuis tout ce temps ?

Il faut dire qu'en tant que fils du pays, j'ai répondu à l'appel qui avait été lancé. De nombreux témoins vivent toujours, que ce soit de la société civile ou de la classe politique. J'avais été invité à créer une Assemblée nationale emblématique, transparente, accueillante et tout. Si j'avais refusé, on aurait dit : " on a un fils qui est célèbre à l'extérieur, la Nation l'appelle et il refuse ". J'ai donc honnêtement répondu et j'ai travaillé comme un fou. J'ai développé une grande vision.

Mais je n'avais pas cru qu'on allait accepter cette idée, celle de créer cette Assemblée nationale transparente qui imite une pyramide. En Occident, je répète que les pyramides ont été construites en Afrique. Pourquoi donc nous ne sommes pas en mesure de développer des initiatives qui inspirent nos populations ? Et c'est ce que j'ai fait. Quand je suis venu présenter au comité du Mémorial le projet, certains étaient sceptiques.

J'ai répondu qu'il faut une œuvre que les gens s'approprient et en cas de soulèvement populaire le peuple protègera la bâtisse et au regard des problèmes que vivent nos nations, les soulèvements ne manqueront pas. Ils m'ont alors recommandé de présenter le projet au président de l'Assemblée nationale, feu Salifou Diallo. Celui-ci m'a lancé " monsieur l'architecte, j'aime votre projet, car il y a certes des priorités comme la lutte contre le terrorisme mais ce genre de projet est un ciment pour nous souder encore ensemble ". Il est même venu à Berlin voir le projet.

Votre prix est donc l'occasion de faire avancer les choses?

Pourquoi pas ! Des gens dans le domaine de l'art m'ont appelé des Etats-Unis pour dire que pour des nations pauvres comme le nôtre, il faut avoir le courage d'avoir des idées et de se battre pour leur mise en œuvre. Il faut avoir le courage d'initier des projets même si vous n'avez pas de moyens financiers, en se disant que d'autres personnes viendront nous aider à les réaliser.

Quand est-ce que vous comptez venir présenter le prix à vos compatriotes ?

La cérémonie de remise est prévue en mai à Londres et j'ai demandé qu'on y invite les autorités de mon pays. Après cela je peux envisager de le présenter aux Burkinabè. C'est un grand honneur pour mon pays, car avant même ce prix on m'a dit que je suis l'Africain qui a eu le plus de reconnaissance à l'international dans le domaine de l'architecture.

Une question anecdotique : Diébédo qu'est-ce que ça signifie ?

En fait, ma famille, bissa a adopté une tradition mossi si bien qu'à la naissance du fils aîné on envoyait sa maman habiter chez les Peuls. C'est donc eux qui m'ont donné ce nom qui veut dire, grosso modo, que je pourrai gérer avec succès tout ce qui est négatif, voire des situations difficiles et en sortir victorieux.

C'est presque un nom prédestiné au vu de ce qui vous arrive en ce moment.

C'est ça, car rien n'arrive au hasard.