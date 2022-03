Afrique: El Hadji Ba et Babacar Niasse chez les Mourabitounes

L'attaquant des U20 de France, El Hadji Ba et l'ancien gardien de l'équipe nationale U17 et U20 du Sénégal, Babacar Niasse ont rejoint la sélection de la Mauritanie pour les matchs de préparation contre le Mozambique et la Libye prévus cette fin du mois.

Evoluant au Portugal, Niasse avait pris part avec le Sénégal à la CAN U17 jouée au Rwanda en 2011.

Né à Kaolack (centre) du Sénégal, Niasse qui est passé par le centre Aspire, a joué à KAS Eupen (Belgique) et depuis peu au CD Tondela au Portugal.

Le gardien âgé de 25 ans a été appelé par le nouveau sélectionneur de la Mauritanie, Amir Abdou remplaçant du Français Didier Da Rosa qui avait conduit les Mourabitounes à la CAN TotalEnergies 2021 (9 janvier au 6 février 2022).

Autre nouveauté dans l'équipe mauritanienne, l'ancien U20 français El-Hadji Ba.

Agé de 29 ans, il a été intégré à cette liste de 26 joueurs publiée jeudi.

Le milieu de terrain, joue pour l'équipe française de Guingamp (France).

Comme Niasse, en janvier dernier Pape Ibnou Ba (Havre, France) et Souleymane Doukara (Giresunspor Kulubu, Turquie) et actuellement El Hadj Ba auraient pu aussi jouer avec le Sénégal.

Ba né en France et dont les parents sont originaires du Sénégal, a joué pour plusieurs clubs en Europe, notamment avec les équipes françaises du Havre, Bastia, Sochaux et Lens ainsi que les clubs anglais Sunderland et Charlton.

Pour le démarrage de son magistère, l'ancien sélectionneur des Comores, aura tout son effectif à l'exception de l'attaquant Adama Ba qui a décidé de prendre sa retraite internationale après l'élimination de la Mauritanie de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies au Cameroun le mois dernier dès le premier tour.

La Mauritanie affrontera le Mozambique le 26 mars au stade Cheikha Boidiya de Nouakchott avant d'affronter la Libye au même endroit trois jours plus tard et cela dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la CAN TotalEnergies 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire.

Les Mourabitounes ont pris part aux deux présentes coupes d'Afrique des nations avec des éliminations dès le premier tour.