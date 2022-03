Afrique: Song convoque un attaquant de 17 ans chez les Lions Indomptables

Pour les barrages qualificatifs contre l'Algérie, Rigobert Song, le nouveau sélectionneur national a créé une véritable surprise en sélectionnant le jeune de 17 ans Wassou Goue Patient du Cotonsport de Garoua.

Le talentueux attaquant a été l'une des révélations de Coton sport de Garoua lors de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF cette saison, avec trois matchs joués.

Dans un entretien avec CAFOnline.com, il a fait part de sa grande joie et "de l'honneur" qui lui a été fait.

"J'ai toujours travaillé dur et rêvé de ce moment. Représenter mon pays signifie tout. Je ferai de mon mieux pour tirer le meilleur parti de cette opportunité", a déclaré Wassou, ému, après avoir appris la nouvelle de sa convocation.

Gael Ondoua, 26 ans, de Hanovre 96 (Allemagne), Olivier Ntcham de Swansea (Angleterre) ont aussi reçu leurs cartons.

Kevin Soni, Tchamba Duplexe, Jeando Fuchs et Leandre Tawamba, complètent la liste des joueurs qui ont raté la CAN TotalEnergies 2021.

Le gardien de l'Ajax Amsterdam, André Onana, était en tête de la liste des trois gardiens, avec Devis Epassy, basé en Grèce, et Simon Omossola, de l'AS Vita Club, également éliminés, tandis que Fabrice Ondoa n'est pas présent.

En défense, les vedettes de la CAN 2021 Nouhou Tolo, Faï Collins, qui a délivré trois passes décisives en six matchs, ont été ajoutées aux côtés d'Olivier Mbaizo de l'Union de Philadelphie et de Tchamba Duplexe qui connaît une excellente saison du côté du club danois de SønderjyskE et de l'expérimenté Oyongo Bitolo de Montpellier.

L'entraîneur Song, qui était un grand défenseur central à son époque, a choisi Harold Moukoudi, Michael Ngadeu et Jean Charles Castelletto dans une liste de huit défenseurs.

Les options de milieu de terrain des Lions Indomptables seront sélectionnées parmi une liste de huit joueurs, dont cinq ont disputé la CAN TotalEnergies 2021. Zambo Anguissa de Napoli et Martin Hongla de Hellas Vérone sont quelques-unes des figures de tête. Ondoua et Ntcham attendent leurs premières sélections tandis que Jeando Fuchs, 24 ans, de Peterborough United en Angleterre, voudra ajouter à ses deux sélections internationales.

Comme prévu, Vincent Aboubakar dirigera l'attaque avec les nouveaux venus Kevin Soni de l'équipe grecque Asteras Tripolis F.C et Patient qui est passé de l'équipe camerounaise des moins de 17 ans à l'équipe senior à l'âge de 16 ans.

Mbaizo, Omossola, Tolo forment un groupe de sept joueurs qui ont fait partie de l'équipe camerounaise des moins de 20 ans lors de leur CAN en 2017 en Zambie et de l'équipe des moins de 23 ans de la CAN 2019 en Égypte sous Ashu Bessong Cyprian et Rigobert Song respectivement.

Septuple finaliste - Le Cameroun visera à étendre son record de participation à la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA tandis que l'Algérie vise une cinquième participation.

Le match aller est prévu le 25 mars au stade Japoma, tandis que les fennecs de l'entraîneur Djamel Belmadi accueillent les Lions indomptables lors du match retour quatre jours plus tard au stade Mustapha Tchaker de Blida.

La liste complète

Gardiens : Devis Epassi (OFI Crète, Grèce) ; Simon Omossola (Vita Club, DR Congo); André Onana (Ajax Amsterdam, Hollande)

Défenseurs : Fai Collins (Al-Tai, Arabie Saoudite) ; Moukoudi Harold (Saint Etienne, France) ; Tchamba Duplexe (SønderjyskE, Danemark); Mbaizo Olivier (Union Philadelphie, États-Unis) ; Nouhou Tolo (Seattle Sounders, États-Unis); Michael Ngadeu Ngadjui (Gent, Belgique) ; Jean Charles Castelleto (FC Nantes, France);

Milieux : Zambo Anguissa (Napoli, Italie) ; Onana Jean Emile (Bordeaux, France); Oum Gouet (KV Mechelen, Belgique); Martin Hongla (Hellas Vérone, Italie); Kunde Malong (Olympiakos, Grèce); Jeando Fuchs (Peterborough United, Angleterre); Olivier Ntcham (Swansea, Angleterre); Gaël Bella Ondoua - (Honnover 96, Allemagne)

Attaquants : Karl Toko Ekambi (Lyon, France) ; Kévin Olivier Soni (Asteras Tripolis, Grèce) ; Moumi Ngamaleu (Young Boys, Suisse) : Leandre Tawamba (Al Taawoun, Arabie Saoudite) ; Aboubakar Vincent (Al Nassr, Arabie Saoudite) ; Ignatius Ganago (RC Lens, France) ; Eric Choupo-Moting (Bayern Munich, Allemagne)