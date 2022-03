Sénégal/Egypte: Barrages mondial " Qatar " 2022 - Égypte-Sénégal - Aliou Cissé livre son groupe de performance, ce jour

Un peu plus d'un mois après le sacre à la CAN, Aliou Cissé reprend service face à la presse, ce vendredi 18 mars, pour la publication de la liste des joueurs retenus pour la double confrontation face à l'Egypte dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde " Qatar " 2022. Une liste qui devrait rester fidèle à celle qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. S'il conservera son ossature, le sélectionneur des Lions devrait composer avec les forfaits des deux gardiens Alfred Gomis et Seyni Dieng blessés. Mais aussi compter sur le retour de son arrière latéral droit Youssou Sabaly.

Un peu plus d'un mois après son succès à la CAN, le Sénégal retrouvera l'Égypte, son adversaire en finale. Aliou Cissé a battu le rappel des troupes pour le dernier tour de qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Le sélectionneur va publier ce vendredi 18 mars, au cours de sa conférence de presse, le nom des joueurs retenus pour la double confrontation contre l'Egypte. Mais aussi dégager sa feuille de route vers ses retrouvailles avec la bande de Mohamed Salah, quelques semaines après lui avoir ravi le trophée continental au Cameroun.

Pour ce rendez-vous capital, le technicien sénégalais devrait sans conteste jouer la carte de la continuité en misant encore sur les meilleurs joueurs du moment. Et ils ne sont autres que ceux qui ont valu au Sénégal sa première étoile.

S'il gardera intacte l'ossature, il devrait compter sur le retour au premier plan de l'un de ses cadres. Il s'agit principalement de Youssou Sabaly, dont le retour est fortement annoncé depuis quelques semaines. Après avoir manqué la CAN pour cause de blessure, le joueur de l'équipe espagnole du Réal Bétis devra rejoindre la sélection et surtout reprendre sa place sur le côté droit de la défense. Il faut souligner que pour palier son absence, Aliou Cissé avait trouvé le bon filon avec le binational Bouna Sarr.

Le défenseur du Bayern a ainsi répondu aux attentes et a été le parfait suppléant de l'ancien bordelais au poste d'arrière. Sa polyvalence a permis au coach des Lions de pouvoir l'utiliser à la CAN comme milieu excentré. En dehors de ce probable retour, le sélectionneur national devra composer avec les absences de taille de ses deux gardiens remplaçants.

Il s'agit d'Alfred Gomis qui devrait manquer huit à dix semaines de compétition après s'être fracturé le doigt, dimanche, lors d'une rencontre entre son équipe de Rennes et Lyon. Tout comme Seny Dieng, titularisé lors des deux premiers matchs à la CAN et blessé en fin février avec son club. En revanche, Alioune Badara Faty, le portier local du Casa Sport est bien placé pour être l'une des doublures du gardien Edouard Mendy. A rappeler que les Lions effectueront leur stage de préparation à Marrakech, au Maroc, avant de s'envoler au Caire où ils affronteront l'Egypte le 25 mars au Stade International du Caire. La manche retour est prévue quatre jours plus tard, le 29 mars, dans le tout nouveau Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.