Afrique: Le " 12e Gaïndé " lance la plateforme " Manko Wouti Ndamli " en prélude de la double confrontation Sénégal-Égypte

Plus d'un mois après le sacre du Sénégal à la Soupe d'Afrique, le comité des supporters national, le 12ème Gaïndé, a fait sa première apparition devant la presse, ce jeudi 17 mars, Une occasion mise à profit pour sonner la grande mobilisation en direction du match contre les Pharaons d'Egypte à travers le lancement de la plateforme " Manko Wouti Ndamli " (Se mobiliser et aller chercher la victoire).

Drapés des couleurs du Sénégal et entonnant des chants de gloire, les supporters du " 12e Gaïndé " ont sonné la grande mobilisation avec le lancement officiel de la plateforme " Manko Wouti Ndamli ". En direction des deux rencontres capitales qui opposeront le Sénégal et l'Egypte, les 25 et 29 mars prochains, la structure dirigée par Seydina Issa Laye entend bien jouer sa partition. " Nous sommes là aujourd'hui pour officialiser la plateforme "Manko Wouti Ndamli " qui va se traduire en termes de mobilisation mais surtout en termes d'élan et de solidarité. Mais également qui veut réveiller chez les Sénégalais un esprit de patriotisme, un sens élevé de devoir et de responsabilité. Les Sénégalais n'ont jamais été aussi solidaires qu'en 2019 et 2022. Nous avons déclenché à 2 semaines avant la CAN la plateforme " Manko wouti ndamli " de mobilisation à l'université Cheikh Anta Diop et ça a porté un fruit", souligne-t-il.

" Replonger le Sénégal dans l'euphorie du dernier sacre "

Poursuivant son propos, il a appelé les Sénégalais à la mobilisation pour pouvoir replonger le Sénégal dans des moments de joie et d'ambiance à quelques jours du match Sénégal- Égypte. " Quand on est seul, on part vite mais quand on est ensemble on part plus loin. Nous l'avions fait et on a remporté ce trophée. En prélude à la qualification à la Coupe du monde, cette double qualification Sénégal-Égypte, ce match Guédiawaye FC contre Pikine qui va se jouer au niveau de stade Abdoulaye Wade et aussi en prélude aux éliminatoires des jeux olympiques 2024 en France, le " 12e Gaïndé " est prêt à replonger le Sénégal dans l' euphorie du dernier sacre et pour montrer que tout est possible si on met en avant cette plateforme ", déclare-t-il.

Pour les actions à mener, le président du comité des supporters est revenu sur les actions que son organisation compte mener. " Nous avons toujours été sur le terrain et nous allons encore faire le tour du pays non seulement pour solliciter des prières à l'endroit des Lions, pour que la paix continue de régner dans ce pays et pour qu'on reparte à la Coupe du monde. Mais aussi pour qu'on ait, dans toutes les disciplines, des athlètes qualifiés aux Jeux olympiques ", soutient-il avant d'ajouter : " Nous allons sensibiliser. Les banlieusards sont à l'honneur avec ce match Pikine-Guédiawaye au niveau de stade Abdoulaye Wade. Nous allons montrer que dans la banlieue, il y a des joueurs talentueux et après le match, nous allons nettoyer "

Dans son élan, le comité des supporters a mis l'accent sur les moyens pour réussir leur objectif. " À défaut d'avoir les moyens politiques, nous avons toujours appliqué la politique de nos moyens. Malgré tout, le "12e Gaïndé " n'a pas ses moyens. Nous comptons sur notre cotisation. Donc la mobilisation a un coût. Nous avons compté sur les autorités, sur le Président de la République pour nous nous rendre en Égypte et que les Lions ne se sentent pas seuls ".