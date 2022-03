Gabon: BANZI "Initiation à l'école de la forêt"

L'Institut français du Gabon (IFG) accueille du 17 mars au 02 avril, l'exposition Banzi - initiation à l'école de la forêt organisée par la réalisatrice Hélène Charpentier et le collectif Zorbam.

De nationalité française, et passionnée par l'art et la tradition africaine et gabonaise en particulier, Hélène Charpentier est une jeune réalisatrice qui arpente les forêts gabonaises afin de se familiariser avec ses rites et coutumes, lui permettant ainsi de combiner sa profession et sa passion pour la tradition.

C'est fort de ces expériences riches et diversifiées que nait le projet Banzi. Un voyage au cœur de la tradition Bwiti, retraçant le séjour d'Hélène Charpentier et du collectif Zorbam dans un petit village de médecins traditionnalistes.

Des cultures urbaines aux cultures traditionnelles, de la ville à la forêt, de l'intérieur à l'extérieur de soi, cette aventure tout en images et en paroles est un véritable pont entre modernité et tradition.

A cette belle aventure, se joint l'artiste peintre Kouka Ntadi, d'origine franco-congolaise, qui depuis plusieurs années, peint des guerriers Bantu, en hommage à ces ancêtres et à ses origines. Après une première prestation au Gabon en 2008, il revient pour marquer de son inspiration les murs de l'IFG.

Trois temps forts à retenir, ouvert au public :

- Réalisation d'une fresque en public par Kouka Ntadi ces 17,18 et 19 mars de 10h à 12h

Vernissage et présentation des oeuvres respectives d'Hélène Charpentier et Kouka Ntadi "Banzi" et Bantu" le samedi 19 mars à 14h30

ConcertBANZI:BouydimaPunzulesamedi19 mars à19h

Le lancement de l'exposition Banzi annonce également la grande semaine

de la francophonie à l'Institut français du Gabon du 22 au 25 mars 2022.

Service communication & relations presse

+241 (0) 65.54.16.39 Boulevard Triomphal

Omar Bongo @ifgab 2103 Libreville - Gabon @ifgabon www.institutfrancais-gabon.com