Congo-Brazzaville: Développement - Les Congolaises incitées à l'entrepreneuriat

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a présidé, le 16 mars à Brazzaville, l'ouverture de la troisième édition des assises nationales de l'entrepreneuriat qui se tient sur le thème " L'entrepreneuriat au cœur de la relance, de la diversification et de la création de richesses en République du Congo ".

L'objectif des assises nationales de l'entrepreneuriat au Congo est de faire de ce pays un pôle attractif pour les entrepreneurs et de susciter des vocations entrepreneuriales en milieu jeune et féminin, de façon à créer une nouvelle dynamique économique génératrice de croissance et d'emplois.

" La répartition des déclarations par sexe en 2020, à l'instar des années précédentes, indique que 71,1% des déclarations sont faites par les hommes, tandis que 28,9% le sont par les femmes, soit à peine moins d'un tiers ", a relevé le Premier ministre. D'où, a-t-il ajouté, l'intérêt des présentes assises qui doivent apporter des solutions aux nombreuses problématiques des thématiques en débat, à savoir l'entrepreneuriat féminin : l'agro-business, secteur du développement économique en période de covid-19 et post-covid; les dispositifs d'accompagnement financier pour les petites et moyennes entreprises et les mesures incitatives en matière de fiscalité dans un contexte de relance et de diversification de l'économie.

Par ailleurs, Anatole Collinet Makosso s'est félicité de la tendance en hausse de la création des entreprises. Il a soutenu son argumentaire par le fait qu'au cours des deux dernières éditions, l'on a constaté une forte tendance de création des entreprises. En 2017, 1843 entreprises ont été créées; en 2018, 1435; en 2019, 2121 et en 2020, 2303.

Auparavant, la ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a souligné quelques avancées obtenues grâce aux deux précédentes éditions. Il s'agit notamment de plusieurs textes promulgués dans le cadre de l'amélioration de l'environnement législatif et réglementaire, y compris l'introduction de l'arbitrage, mode alternatif de règlement de conflits. Des mécanismes tels que le concours du plan d'affaires, le fonds d'appui au développement et à la compétitivité des PME ont vu le jour et sont fonctionnels, a-t-elle expliqué.