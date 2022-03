Maroc: Création de l'association P&G Alumni Maroc

Casablanca — "P&G Alumni Maroc regroupe 100 ex Procterien sur un total de 1000 employés dont 350 cadres ayant évolué au sein de P&G Maroc et de différentes filiales dans le monde notamment en France, USA, Suisse, Arabie Saoudite, UAE, Singapour, Philippines, Ghana, Kenya et Égypte", indique un communiqué de P&G Alumni Maroc.

Selon la même source, l'association, présidée par Salah Mouaddib, lauréat de l'école Centrale de Lyon, compte parmi ses membres plusieurs ministres, patrons d'entreprises publiques et privés au Maroc comme à l'étranger et se propose d'être une force de proposition sur tous les sujets concernant le développement socio-économique du Maroc.

"Dans une carrière comme dans la vie, Il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre. C'est pour cela que nous voulons créer un espace de partage, de solidarité et d'enrichissement pour les membres de l'association mais aussi pour notre pays", explique M. Mouaddib, cité dans le communiqué.

P&G Alumni Maroc a ainsi pour objectif "d'organiser des forums de rencontres et d'échanges entre anciens collègues, des occasions de continuer à apprendre et à se former, ainsi qu'un cadre pour mener des réflexions sur les sujets économiques et sociaux qui touchent notre pays", précise la même source.

Pour sa 1ère rencontre, l'association P&G Alumni Maroc a reçu le ministre de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, pour partager les conclusions du Nouveau Modèle de Développement et les défis relatifs à l'éducation Nationale et au sport au Maroc.

Cette rencontre a été marquée par la participation d'éminentes personnalités et de nombreux managers venus du Maroc et de l'étranger, qui ont évolué au sein de la multinationale Procter & Gamble.

Outre son président, Salah Mouaddib, PDG Pespi Varun Beverages, le bureau élu de l'association P&G Alumni Maroc se compose aussi de Moncef Belkhayat, Président Dislog Group (Vice-Président), Fadwa Bisbis, Directrice Marketing Marjane Holding (Secrétaire Générale) et Said Elbaghdadi, DG Afriquia SMDC (Trésorier).

Les autres membres fondateurs sont: Hamid Addou : PDG Royal Air Maroc, Zouhair Eloudghiri : PDG AlOthman Group - Moyen Orient , Tayeb Mouhcine : DG Groupe Bel - Europe du sud, Fouad Dadi : Consultant en stratégie, administrateur independant et membre du comité directeur APIA Suisse, Jawad Ziyat : PDG Injaz Holding et Naoual Benamar : Directrice générale adjointe achats logistique et e-commerce Label'Vie Carrefour.

Procter & Gamble est une multinationale américaine leader dans les biens de consommation avec des marques emblématiques comme Tide, Ariel, Head & Shoulders, Pampers ou encore Gillette, rappelle-t-on.