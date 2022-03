Afrique: Daglo inaugure l'Académie navale du Soudan

Port Soudan, 18 Mars 2022(SUNA) - Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition, lieutenant-général Mohamed Hamdan Daglo, a inauguré Jeudi soir à Port Soudan l'Académie Navale du Soudan.

S'adressant à la cérémonie d'ouverture, il a déclaré " nous inaugurons ce grand édifice, qui est un véritable ajout à la science et aux connaissances dans le domaine des sciences marines et de leur implantation au Soudan ", soulignant que cette Académie navale fournira au Soudan des cadres qualifiés. dans ce domaine.

Daglo a fait l'éloge des esprits nationaux qui ont pensé à établir ce grand édifice, qui fait la fierté du Soudan, annoncant son adoption et son soutien à l'académie afin qu'elle soit un édifice scientifique et de recherche qui joue son rôle scientifique et de recherche dans le domaine de sciences marines.

Le vice-président du Conseil souverain de transition a renouvelé l'appel à tout les fils du peuple soudanais à adhérer à l'unité et aux valeurs nationals en dénoncant les politiques qui ont été adoptées dans un passé récent qui ont conduit à la séparation des compétences des employés de l'État, et a causé la détérioration de nombreuses institutions et installations gouvernementales, y compris le port de Port-Soudan, qui s'est détérioré de façon dramatique et terrible.