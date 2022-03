Soudan: Kabashi et l'ambassadeur égyptien discutent les relations bilatérales

Khartoum, 18 Mars 2022(SUNA) -Le membre du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Shams Addi Kabbashi, a affirmé la volonté du Soudan de soutenir et de promouvoir la coopération conjointe avec la République arabe d'Égypte dans les divers domaines, afin de réaliser les intérêts communs des peuples des deux pays.

Il a discuté, lors de sa rencontre au Palais républicain jeudi avec l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Soudan, l'ambassadeur Hossam Issa, l'évolution des relations entre Khartoum et le Caire, ainsi que le progrès de la mise en œuvre de projets de coopération conjoints, notamment dans le domaine de l'interconnexion électrique.

Dans un communiqué de presse, l'ambassadeur Hossam Issa a réitéré le soutien total de l'Égypte au processus de dialogue entre les soudanais pour parvenir à un consensus national, et de soutenir les efforts de développement en cours et de soutenir le Soudan dans les forums régionaux et internationaux.

Il a expliqué que la réunion a passé en revue l'évolution globale des relations bilatérales, en particulier dans leurs aspects de développement et les domaines de coopération conjointe dans les infrastructures, les projets éducatifs et culturels et l'échange d'expériences.

L'ambassadeur égyptien a indiqué que le membre du Conseil souverain a exprimé, lors de la rencontre, un intérêt particulier pour le processus d'interconnexion électrique entre l'Egypte et le Soudan en déclarant "Il sera témoin de grandes réalisations au cours du mois d'avril avec l'arrivée de l'équipement égyptien pour la compagnie soudanaise d'électricité, de sorte que le volume de la connexion électrique passera de 70 à 300 mégawatts, pour atteindre progressivement 1000 mégawatts".

L'ambassadeur Hossam Issa a ajouté que la réunion, qu'il a qualifiée de transparente, franche et consensuelle, a abordé un certain nombre de questions dans les domaines de la coopération conjointe, notamment la coopération dans le domaine des chemins de fer, les bourses et les cours de formation.