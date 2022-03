Afrique: Al-Shaarawi Mohammed élu coordinateur d'EASF au Soudan

Khartoum, 18 Mars 2022 (SUNA) - La composante civile de Force en Attente de la région Afrique Orientale (EASF) au Soudan a été élue Al-Shaarawi Mohammed Abdullah au poste de coordinateur après avoir battu son rival Gada Al-Hadi par 10 voix.

Le directeur du Département général des relations internationales au ministère de la Défense, le général Ala-Addin Mirghani, a déclaré que le Soudan est le plus grand contributeur aux forces de l'EASF en termes militaires et matériels, révélant une tendance à établir un centre régional pour la consolidation de la paix à Khartoum qui contribuerait à la restauration le du Soudan de son rôle pionnier sur le continent africain en renforçant les capacités des trois composantes d'EASF civile, policière et militaire.

A noter que l'ancien coordinateur, Faisal Abdullah, a donné un éclairage sur la performance de la composante civile au cours de la période précédente, soulignant les faiblesses et les forces qui ont accompagné sa performance, et a présenté ses excuses pour la candidature.

Il convient de noter que la Force en Attente de la région Afrique Orientale (EASF) est une Organisation régionale chargée de la promotion de la paix et de la sécurité, au sein de la région Afrique Orientale est l'une des cinq Forces multidimensionnelles régionales constituant la Force Africaine en Attente, qui encadre les composantes Militaire, Policière et Civile. L'EASF a été établie en tant que mécanisme régional capable d'effectuer un déploiement rapide des Forces pour une prévention, une réponse rapide, des opérations de soutien à la paix et l'imposition de la paix.