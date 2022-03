Algérie: Signature de près de 80 conventions de partenariat au salon "invest expo"

Oran — Près de 80 conventions de partenariat ont été signées lors de la quatrième édition du Salon international de l'industrie, de l'énergie, de la construction, des travaux publics et de l'exportation (Oran Invest Expo), clôturé jeudi au Centre des conventions d'Oran "Mohamed Benahmed".

Le commissaire du salon, Ahmed Hanniche a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que près de 80 conventions de partenariat ont été signées entre des opérateurs locaux (entreprises publiques et privées) et d'autres avec des étrangers établis en Algérie, dans plusieurs branches d'activité, à l'instar de l'industrie, la construction, les travaux publics et autres créneaux.

Cette édition de 4 jours a été marquée par la présence d'une affluence nombreuse dont des professionnels dépassant 8.000 visiteurs en provenance de différentes wilayas du pays, de même que des hommes d'affaires étrangers de Turquie, de Tunisie, de France et de Chine, outre un grand nombre d'étudiants et de porteurs de projets, désireux créer leurs micro-entreprises dans divers domaines, a ajouté le directeur de l'agence "Sun Flower communication", organisatrice de cet événement économique.

A rappeler que 92 exposants du pays et de l'étranger dont 80 entreprises nationales publiques et privées, spécialisées dans le foncier, la construction, l'exportation, les travaux publics et l'énergie, ont pris part à ce rendez-vous économique, en plus de 12 exposants représentant des filiales d'entreprises étrangères de la Tunisie, du Canada, de la Chine, de la Turquie et de l'Espagne qui activent en Algérie.

Un espace d'expositions a été réservé gracieusement à l'Université des sciences et de la technologie "Mohamed Boudiaf" d'Oran et au centre universitaire de Maghnia ainsi qu'à des associations de jeunes porteurs de projets pour leur permettre de se rapprocher des acteurs économiques et de trouver des opportunités pour financer leurs projets et les matérialiser.

A l'occasion, des conférences suivies de débats ont été animées par des opérateurs économiques et des experts, traitant de "l'accompagnement par l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur des entreprises algériennes pour l'exportation" et "l'entreprise des ciments et dérivés de Chlef, moyens et perspectives" et autres.

La quatrième édition du Salon international de l'industrie, de l'énergie, de la construction, des travaux publics et de l'exportation (Oran Invest Expo) a été organisée sous l'égide du ministère du Commerce et de la Promotion de l'exportation, avec le concours de l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur, en collaboration avec le bureau de la Confédération algérienne du patronat-citoyen et de la Bourse de sous-traitance.