Algérie: Transport - Atteindre 6300 km de voie ferrée "à court terme"

Alger — Le Secrétaire général du ministère des Transports, Mourad Khoukhi a annoncé, jeudi à Alger, que le secteur aspirait à atteindre 6.300 km de voie ferrée "à court terme".

Dans son allocution d'ouverture des travaux d'une journée d'étude sur "Les voies ferrées en Algérie" au siège de l'Institut national d'études de stratégie globale (INESG), M. Khoukhi, en sa qualité de représentant du ministre des Transports par intérim, Kamel Nasri, a précisé que les pouvoirs publics avaient dégagé des moyens financiers considérables pour moderniser le réseau ferroviaire et renforcer les moyens de transport des voyageurs et des marchandises.

L'accent a été mis dans ce cadre sur la modernisation, l'extension, le dédoublement et l'électrification du réseau exploité et l'introduction d'un système moderne de télécommunication, a-t-il indiqué.

Parallèlement à la mise en service de ces projets, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a élaboré un programme d'envergure qui prévoit la réhabilitation et la rénovation des wagons de trains et l'acquisition d'un nouveau matériel de traction en vue de renforcer son parc et améliorer ses services.

M. Khoukhi a indiqué que la SNTF s'employait, de son côté, à porter sa part à court terme à 17 millions de tonnes de marchandises et 60 millions de voyageurs par an.

Il a précisé que tous ces programmes s'inscrivaient dans une vision globale qui tient compte des orientations du Schéma national d'aménagement du territoire (SNAT).

Concernant cette Journée d'étude, organisée en coopération entre le ministère des Transports et l'Institut national d'études de stratégie globale (INESG), le responsable a fait savoir qu'elle était l'occasion de passer en revue les mesures prises par le secteur dans le cadre de la concrétisation des engagements du Président de la République et de la mise en œuvre de ses instructions visant à améliorer la logistique, à contribuer efficacement à l'équilibre régional et à soutenir les exportations hors hydrocarbures.

La rencontre, qui réunit des acteurs du domaine ferroviaire, des représentants de divers secteurs et institutions et des experts, permet aussi d'approfondir la discussion et de procéder à un échange de vues pour sortir avec des recommandations qui s'inscrivent dans la stratégie de développement et de renforcement des capacités des chemins de fer en Algérie, a estimé le même responsable.