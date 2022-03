Congo-Kinshasa: Sous la bannière du CESD et avec l'appui d'Osisa - Covid-19 - Ange Kasongo offre aux journalistes de la presse écrite des techniques pour combattre les Fake News

"Techniques de factChecking pour lutter contre les Fake news liées notamment, au vaccin contre la Covid-19" est le thème retenu pour la première formation organisée par le CESD Consulting avec l'appui de l'Open Society Initiative for SouthernAfrica, OSISA en abrégé.

Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet : "vérifier avant de faire suivre : soutien à la lutte contre la désinformation liée au vaccin contre la Covid-19". Du 17 au 18 mars 2022, soit deux jours durant à Kinshasa, plus précisément, dans la salle Malata de l'ITM Group, dans la Commune de Ngaliema, une trentaine de journalistes de la presse écrite ainsi que des responsables de quelques médias de Kinshasa, la capitale de la RD. Congo, bénéficient d'une formation axée sur les techniques qui permettent d'identifier les fausses informations et, surtout, de rétablir la vérité.

Définition des concepts

Ange Kasongo, Coordonnatrice du CESD et animatrice principale de cet événement, a tenu, d'entrée de jeu, à définir quelques termes liés à la thématique.

A l'en croire, le terme Fake news veut dire : "une fausse information", des rumeurs fabriquées de manière intentionnelle.

Par ailleurs, le terme anglais FactChecking est un genre journalistique comme le reportage, enquête... qui est devenu, depuis peu, une pratique journalistique qui consiste à contrôler l'exactitude d'une information.

Par contre, le fact-checker est une personne qui pratique du fact-checking et cela ne demande pas d'être forcément journaliste pour pratiquer le fact-checker. Tandis que le fact- check est un article rédigé par un fact-checker pour éclairer la lanterne de l'opinion sur un sujet précis.

Autres points à l'ordre du jour

Durant la première journée d'hier, jeudi 17 mars 2022, il était également question de savoir où trouver les fake News.

Selon Ange Kasongo," la communauté ou les réseaux sociaux peuvent nous permettre d'avoir des Fake News".

Elle aaussi énuméré les types d'internautes qui peuvent mettre en ligne des Fake News.

Il s'agit de "l'internaute lambda, l'initié, manipulateur et l'autorité". Un internaute lambda est une personne non initiée qui partage des informations comme bon lui semble ; un initié peut être une source pour le journaliste ou un fact-checker ; le manipulateur transmet consciemment les contenus sans mentionner sa source. On se sert de lui pour divulguer des fausses informations ; l'autorité est celle qui se sert de sa notoriété pour partager des informations.

Ange Kasongo a donné, par ailleurs, des techniques de vérification pour connaître la véracité d'une information. Selon elle, en effet, il faut commencer par identifier les pages qui publient des Fake news sur les réseaux sociaux notamment, Facebook, Twitter, whatsapp etc.

Elle expliqué, en outre, que pour identifier les Fake News sur les réseaux sociaux, il faudrait ressortir la citation, savoir l'état de la citation, URL de la citation, la véracité de la citation. Concrètement, il s'agit de savoir le nombre des partages, des likes, des commentaires par rapport au nombre d'amis, le contexte et pourquoi, c'est important d'en parler, la preuve ; et pourquoi, c'est faux.

Genèse

Pour la petite histoire, c'est en 2000 que cette pratique a pris plus de l'ampleur aux Etats-Unis d'Amérique dans différents Médias et plus encore, après les attentats de 2001.

Par contre, en France, c'est en 2018, que cette technique a surgi. D'où, l'apport indéniable des journaux "Le monde, Libération mais également, France info" qui, grâce à des rubriques spécialisées, ont pris en place tout un dispositif contre les Fake News.

En Afrique, la pratique du fact-checking a vu le jour en 2012, avec Africa Check.

En RDC, la première plateforme de fact-checking est "Congo check", créée par des jeunes de Goma, dans la province du Nord-Kivu.

Cette méthode d'informer s'est démocratisée grâce à des logiciels aidant les particuliers et journalistes à vérifier les faits publiés.