Congo-Kinshasa: Lancement de la réforme hospitalière - Jean-Jacques Mbungani invite les acteurs de la santé à répondre aux besoins des patients

Un vent nouveau va bientôt souffler dans les centres hospitaliers de la République Démocratique du Congo. Le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a procédé au lancement du programme de réforme hospitalière et des prestations en RDC, le jeudi 17 mars, à Béatrice Hôtel, à Kinshasa, en présence de députés nationaux, et plusieurs acteurs de la santé publique.

"Le changement attendu doit se faire face aux contraintes managériales dans le sens de satisfaire les besoins des patients. Ce changement est aussi important dans le sens éthique de la profession", a-t-il épinglé avant le lancement de ce processus, invitant les acteurs de la santé à répondre aux besoins des patients.

D'entrée de jeu, le secrétaire général à la Santé, le Dr Jean-Pierre Lokadi Otete a vivement remercié le Ministre Mbungani pour son courage d'embarquer tout le monde à ce jour, dans un programme aussi ambitieux que celui de la réforme hospitalier, en souffrance depuis 2009.

En effet, les hôpitaux de la RDC ne sont plus à mesure de répondre efficacement aux besoins de la population. La structuration du système hospitalier congolais actuel ne permet pas de couvrir les besoins hospitaliers nécessaires tant au niveau périphérique, provincial, que national. Il s'avère donc indispensable, au stade actuel, de revoir la situation pour l'intérêt général de la population. D'où, la raison fondamentale de procéder à une réforme structurelle de soins, de ressources humaines, matérielles, des équipements et des médicaments à travers le pays.

Pour Dr Pierre Lokadi, cette réforme ne pourra porter des fruits que si l'on arrive à élaborer une planification et un bon plan de modernisation de ressources. Il a, ensuite, relevé plusieurs défis dont celui de la restauration d'un système d'approvisionnement et de distribution des médicaments, intrants spécifiques, consommables, matériels et équipements.

En tout cas pour le patron de l'administration de la santé, la réussite de ce processus de la réforme hospitalière et des prestations dépendra très largement de l'adhésion des autres secteurs, des prestataires, de la population et de l'ensemble des partenaires au développement qui devront nécessairement accompagner le ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention dans cette œuvre.

La santé ne doit pas fléchir...

Fixant l'assistance sur la nécessité et les objectifs de cette réforme, Jean-Jacques Mbungani pense que : " si les actions en faveur des services de la santé de base ne doivent pas fléchir, il est aussi important de les accompagner par un soutien plus fort au système de référence et à la politique de santé. L'Hôpital ne doit pas rester à l'écart de la volonté actuelle de mieux cibler les dépenses pour les populations et surtout pour les plus défavorisées ".

Jean-Jacques Mbungani a aussi rappelé que ce processus de la Réforme Hospitalière, complexe, long et coûteux, a abouti à l'élaboration et l'adoption d'un Plan Stratégique de la Réforme Hospitalière 2010-2015. Malgré quelques avancées observées sur le plan d'élaboration des textes, le processus s'est arrêté pour plusieurs raisons, entre autres, une volonté politique insuffisante et le manque de financement. A ce jour, profitant de la vision du Président de la République, Chef de l'Etat, à travers son programme d'action axé sur la Couverture Santé Universelle, a précisé le ministre, ils ont saisi l'opportunité pour relancer la Réforme Hospitalière et des prestations dans notre pays.

Et de marteler : " la Réforme Hospitalière et des prestations est une opportunité pour la RDC, car sa mise en œuvre devra contribuer au renforcement institutionnel du secteur hospitalier pour garantir l'accès physique, géographique, économique et social des populations aux services de santé avec la participation consciente de celles-ci ".