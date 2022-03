Congo-Kinshasa: Inévitable mobilisation à l'UDPS et à l'USN - Retour triomphal du Chef de l'Etat hier à Kinshasa

Le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, est rentré à Kinshasa hier jeudi 17 mars 2022, en compagnie de son épouse, Denise Nyakeru.

Parti de Kinshasa le dimanche 06 mars, pour un chek up médical qui a dévoilé un cas de hernie discale, soignée par une cure médicamenteuse, en lieu et place d'une intervention chirurgicale, il a regagné le pays après 11 jours d'absence, pétillant de santé. Comme promis il y a une semaine aux membres du gouvernement réunis en Conseil des ministres et à travers eux, à l'ensemble du peuple congolais, il a tenu parole et, en même temps, fourni à plus d'un sceptique, la preuve de sa bonne forme physique et mentale.

En dépit de toutes les précautions prises par le protocole d'Etat pour restreindre le comité d'accueil du Chef de l'Etat et lui éviter un bain de foule, l'aéroport de N'Djili a grouillé de monde hier jeudi 17 mars 2022. On a enregistré, à cette occasion, en première ligne, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, son collègue du Sénat, Modeste Bahati, le chef du gouvernement, Michel Sama Lukonde, ainsi que des autorités civiles et militaires triées sur le volet.

Des cadres et militants de l'UDPS ( Union pour la Démocratie et le Progrès Social) ainsi que ceux des partis et regroupements politiques de l'Union Sacrée de la Nation se sont signalés dans le périmètre immédiat du tarmac de l'aéroport de N'Djili, calicots et drapeaux en mains, ovationnant sans discontinuer le Chef de l'Etat, qui leur a rendu la politesse en répondant, avec sourire, à leurs messages et mots de sympathie à son endroit. L'inévitable mobilisation était là et Félix Antoine Tshisekedi a dû prendre un bain de foule avant une courte halte au Pavillon présidentiel.

Une fois sur le boulevard Lumumba, au sortir de l'aéroport, son cortège a été salué, du site aéroportuaire jusqu'à sa résidence officielle, à la Cité de l'Union Africaine, en passant par des quartiers populeux tels que Mikondo, Kingasani ya Suka, Pascal, N'Djili, Debonhomme, Limete, Kalamu (avenue Sendwe), Kasa-Vubu (Boulevard Triomphal), par une foule massée spontanément le long de principales artères de la ville. Finalement, le retour Président de la République de Kinshasa, voulu sobre par les officiels, s'est transformé en un carnaval motorisé, sous une pluie battante en plus.

Réconfort aux victimes de l'incendie de Debonhomme

Un fait a frappé les officiels présents dans le cortège présidentiel comme la foule sortie de partout pour voir de visu celui qui était présenté, par certains médias et réseaux sociaux, comme le grand malade de la République : c'était son escale improvisée, au quartier De bonhomme, dans la concession où s'est produit, le mercredi en début de soirée, un grave incendie dans un dépôt clandestin de carburant.

Emu par les importants dégâts humains (un mort et plusieurs blessés) et matériels causés par le sinistre, le Chef de l'Etat a tenu à réconforter personnellement les familles sinistrées et s'informer, auprès des autorités urbaines, des circonstances de cet incendie enregistré non loin d'une station-service de la société Engen. N'eut été la prompte intervention des véhicules anti-incendie la veille, le feu aurait certainement touché celle-ci et alourdi le bilan des morts, des blessés ainsi que des maisons et biens calcinés.

Cette escale a davantage convaincu des millions de Kinoises et Kinois de bonne forme du Président de la République, qui a ainsi tordu le cou à tous les racontars en rapport avec son état de santé. Tout le monde attend impatiemment qu'il préside, ce vendredi 18 mars, le 45me Conseil des ministres, en chair et en os, pour s'assurer qu'il n'est pas rentré à Kinshasa pour garder un lit d'hôpital.