Algérie: Le 19 mars 1962 remémoré par des Moudjahidine de Blida

Blida — Soixante (60) ans après la victoire de l'Armée de libération nationale un 19 mars 1962 marquant le cessez-le-feu qui a mis fin à 132 de colonisation française en Algérie, des Moudjahidine de la wilaya de Blida se souviennent encore des moindres détails de cette date historique.

A la veille du 60ème anniversaire de la fête de la Victoire, des moudjahidine de Blida se sont remémorés la liesse et la joie ressentie le 19 mars 1962 après la signature des Accords d'Evian qui ont marqué la fin d'une longue et héroïque guerre de libération de l'Algérie, relevant toutefois, leur crainte ce jour-là, d'un éventuel non respect du cessez-le-feu par la France.

Evoquant ce Jour historique, le moudjahid Mohamed Djabri a indiqué, dans un entretien à l'APS qu'il se trouvait, ce jour là, dans la base-Est de la zone de Souk Ahras relevant de la wilaya historique II, à quelques kilomètres seulement de la frontière algéro-tunisienne.

Et de poursuivre: "nous avons reçu l'ordre du commandement de l'Armée de libération nationale (ALN) de procéder à la levée du drapeau national le19 mars 1962 à minuit, ce que nous fîmes avec joie et fierté, après des années de lutte", a-t-il ajouté.

Selon lui, cet acte "n'a pas été du goût" des officiers et soldats français qui campaient dans une caserne mitoyenne, et qui les ont sommés de s'éloigner. "Nous les avons défiés et nous sommes restés sur place", a indiqué le moudjahid visiblement fier, à l'évocation de ce souvenir.

Quant au moudjahid Abderezzak Khechna, ancien condamné à mort par la justice coloniale française, il a assuré avoir eu vent, lui et ses camarades moudjahidine, de la déclaration du cessez-le-feu le 18 mars 1962, par l'intermédiaire d'un villageois de la wilaya de Médéa.

"Nous n'avions pas prêté attention à cette nouvelle, car notre patrouille a été prise dans une embuscade au cours de laquelle un des nôtres fut blessé, et ce n'est que dans la soirée de la même journée que cette nouvelle nous a été confirmée et que le cessez le feu entrait en vigueur à zéro heure de la nuit du 19 mars", s'est-il rappelé.

Le moudjahid a assuré, néanmoins, que ni lui ni ses compagnons n'ont quitté leurs positions, ni ont rejoint leur familles, de crainte, a-t-il dit, que "la France ne respecte pas le cessez-le-feu. Cette vigilance s'est poursuivie jusqu'à l'annonce officielle de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962, a-t-il précisé.

Le moudjahid Omar Medane, condamné à mort par les forces coloniales, a, pour sa part, dit avoir appris cette nouvelle historique du cessez-le-feu, de la bouche de ses avocats alors qu'il se trouvait à la prison d'El Harrach (Alger).

"Ce fut pour moi et pour mes compagnons détenus à la même prison, comme une délivrance, une nouvelle annonçant notre libération imminente pour rejoindre nos frères de lutte et célébrer l'indépendance", a-t-il raconté à l'APS.

Et pour cause, ce cessez-le-feu "signifiait l'arrêt de la décision d'exécution de la peine de mort pour tous les prisonniers condamnés, comme stipulé dans les accords d'Evian", a-t-il dit.

Cependant, les détenus qui ne pouvaient contenir leur joie, ont été appelés, par leurs camarades prisonniers politiques plus au fait des événements, à faire preuve de retenue car le "cessez-le-feu n'était pas synonyme de l'indépendance de l'Algérie, et la France est connue pour avoir déjà manqué à ses engagements envers le peuple algérien, qui a mené une lutte héroïque pour l'indépendance de son pays", avaient-ils argumenté.

Poursuivant son récit, le moudjahid Omar Medane a, par ailleurs, affirmé d'un ton triste, qu'il se rappelait encore ses compagnons tombés au champ d'honneur, notamment ceux exécutés par la justice coloniale avant sa sortie de prison le 25 mai 1962.

Il a dit qu'il gardera à jamais en tête le "timbre de voix de ces hommes et leurs cris de gloire à Dieu, quand ils étaient conduits à la guillotine, affirmant qu'il n'oubliera jamais leur "ultime" recommandation avant de partir "Soyez des hommes, frères, n'oubliez pas le legs des Chouhada, défendez l'Algérie".

"Il est de notre devoir de transmettre le message des martyrs aux jeunes d'aujourd'hui. Un message incitant à défendre l'Algérie qui a sacrifié ses meilleurs enfants pour que son peuple et ses générations futures puissent vivre libres et fiers", a-t-il soutenu.