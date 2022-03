Madagascar: Une tonne de réserve d'or non-convertible

Le nouveau ministre des Mines a pris ses fonctions hier. Il a commencé par une révélation sur la réserve d'or à la Banque centrale.

Une première déclaration qui risque déjà de faire grincer des dents. Lors de la passation de services hier à Ampandrianomby avec Christian Ntsay qui s'occupait de l'intérim au ministère des Mines et des ressources stratégiques, Olivier Rakotomalala a eu l'audace de dire la vérité sur certains aspects jugés tabous de la situation actuelle.

" Nous avons une réserve d'or d'un tonne à la Banque centrale. Mais sa convertibilité monétaire reste à réaliser. Plusieurs conditions sont à remplir pour avoir ce cachet particulier. " Comme le raffinage " a-t-il expliqué. Cette " industrialisation de l'or ", le Rwanda en a fait une de ses fiertés économiques.

Olivier Rakotomalala, sans le vouloir, a ainsi remis en question l'initiative de Fidiniavo Ravokatra, qui a composé ce trésor avec quelques opérateurs triés sur le volet, dont les noms n'ont jamais été dévoilés. L'or, comme monnaie étalon, cette équivalence date des siècles antérieurs.

Mais le métal jaune constitue une richesse non- négligeable pour rééquilibrer la balance de paiements. Dans cette posture, Olivier Rakoto-malala entend tenir une réunion avec des responsables du ministère de l'Éco-nomie et des Finances, en l'occurrence l'Administration douanière, dès la semaine prochaine pour fixer une valeur référence du métal jaune.

Il a aussi révélé, qu'avant le gel des exportations de l'or en 2020, le pays a perdu sept tonnes par an à cause des trafics illicites. Comme pour dédouaner et se défaire des boulets plaqués or, que traîne l'actuel régime.

Ambatovy et QMM au pilori

Sur le point de quitter un département truffé de " bons filons " et de filous, Christian Ntsay, de son côté, au cours de cette cérémonie sous le sceau d'une certaine lourdeur atmosphérique, poursuit ses attaques viscérales contre les grandes mines. " Ambatovy, QMM et Base Toliara, qu'est -ce elles ont apporté pour l'État et pour les populations jouxtant leurs exploitations" s'interrogeait-il?

Mais combien de millions de dollars ont été affectés par ces sociétés aux collectivités décentralisées au titre de Responsabilité sociétale des entreprises, RSE? Pour ne citer que le marché de la commune de Moramanga dont la construction a été financée par Ambatovy.

Dans la foulée, Christian Ntsay veut "un Code minier bénéfique au pays et à sa population au lieu de servir des intérêts privés ". Pourquoi n'a-t-il pas fait le nécessaire pour dépoussiérer la dernière mouture façonnée par Fidiniavo Ravokatra durant son mandat intérimaire à la tête du ministère des Mines et des ressources stratégiques?

Olivier Rakotomalala est-il la bonne pioche trouvée dans la galère souterraine du secteur minier? Il lui appartient de prouver de quoi il est capable, à se faufiler sur un terrain d'excavation par endroits.