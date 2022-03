Congo-Kinshasa: A l'occasion de l'inauguration d'exposition photo - Me Elodie Ntamuzinga interpelle les femmes

"Nous ne sommes pas satisfait de continuer à fêter des mois des femmes... si nous ne voyons pas le changement positif... ". Me Ntamuzinga hausse le ton en interpellant entre autres les femmes comme elle.

C'est avec pour thème : " Quand les femmes prennent la paix en main ", qu'il s'est tenu en date du 10 mars 2022, sous l'initiative de la MONUSCO et de l'ONU femmes, l'exposition photo au centre culturel Texaf Bilembo. Une exposition qui ira jusqu'au 27 mars de cette année. Elle présente 14 femmes du moyen orient, d'Amérique du Sud et d'Afrique qui ont joué le rôle des médiatrices de paix entre divers groupements.

A l'occasion de cette inauguration, il a été remarqué la participation active de l'activiste du droit de la femme, Me Elodie Ntamuzinga, qui a exprimé ce qu'elle pense du mois dédié à la femme. " Nous sommes très satisfaits, je parle en général parce que nous sommes là avec des hommes genrés que vous voyez autour de nous ; de cette activité qui nous interpelle, qui nous démontre facilement que tout ce que nous faisons au quotidien peut être couronné... aujourd'hui la photographie nous montre aussi qu'elle peut contribuer à la lutte ou la protection des droits des femmes, ou la promotion des activités des actions des femmes ", explique-t-elle. A entendre cette activiste du droit de la femme, elle pense que tout ce que nous faisons au quotidien, doit contribuer à l'élan de paix, à l'élan de développement durable.

"Nous ne sommes pas satisfaits de continuer à fêter des mois des femmes, des journées X-Y, si nous ne voyons pas le changement positif, en ce qui concerne la vie que nous menons", déplore-t-elle. Et d'ajouter, "j'étais tantôt en train de parler de tout ce que nous avons vécu à l'Est, comme agression, comme guerre à répétition et c'était encore une fois pour partager mon expérience en rapport à ce que j'ai connue lors de l'agression du mouvement M23", relate-t-elle. Elle a chuté en signifiant, que ce ne sont pas des réunions, des meetings, des pétitions, des déclarations ou des voyages des plaidoyers qui peuvent changer les choses, par contre, ce qui peut changer les choses, c'est l'ensemble de tout cela, y compris la détermination de pouvoir changer la situation et la révolte. "Je ne crois pas que ce que nous sommes en train de vivre nous révolte déjà. Sinon, nous devrions comptabiliser les nombres des morts par jour, nous devrions comptabiliser les nombres des minerais de la RDC qu'on vole, et qui nous laisse pauvre et d'autres deviennent des multinationaux, ils deviennent des milliardaires sur notre sol, est ce que cela nous révolte ! ", Conclut-t-elle d'un ton farouche.

Il sied par ailleurs de noter, à travers l'objectif des femmes photographes locales, l'exposition cherche à élever et amplifier la visibilité de la participation des femmes et de leurs contributions essentielles à la paix et à la sécurité.