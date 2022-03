Congo-Kinshasa: Les Etats-Unis imposent des sanctions contre le trafic illicite d'or en RDC

Déclaration de Ned Price, porte-parole du Département d'Etat des Etats-Unis

Aujourd'hui, les Etats-Unis ont imposé des sanctions à l'encontre du raffineur d'or Alain Goetz et de son réseau au sujet de la circulation illicite d'or en République démocratique du Congo (RDC).

Nos actions soulignent l'engagement des Etats-Unis à perturber le commerce illégal des minéraux en RDC, qui menace la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs.

Alain Goetz et ses compagnies achètent de l'or tiré des régions contrôlées par les groupes armés impliqués dans les conflits en RDC. Ces groupes armés et leurs commandants ont attaqué des civils et sont impliqués dans des atrocités comprenant des massacres ethniques, des viols et le recrutement forcé d'enfants.

L'or provenant des régions de conflit fournit la plus grande source de revenus aux acteurs armés dans l'est de la RDC, y compris les groupes armés qui font des profits à travers les taxes illégales, l'attaque de mines et la collaboration avec des contrebandiers.

Goetz dont le réseau s'étend sur l'Ouganda, les Emirats Arabes Unis et la Belgique, a été condamné en 2020 en Belgique pour blanchiment d'argent et fraude en rapport avec ses activités liées au commerce de l'or.

Les Etats-Unis continueront d'appuyer les efforts du gouvernement de la RDC visant à lutter contre la corruption, à mettre un terme à l'impunité, à promouvoir la croissance économique et à renforcer la paix et la sécurité.

Cette action met en exergue nos efforts visant à assurer que le Partenariat privilégié pour la paix, la sécurité et la préservation de l'environnement (PP4PPP) conclu par les Etats-Unis et la RDC produise des résultats en faveur des peuples congolais et américain.