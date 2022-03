Ile Maurice: Assassinat de Fakhoo - Multazaam Sadulla accusé de terrorisme

Un acte terroriste. C'est la tournure que prend l'enquête sur l'assassinat de Manan Fakhoo, survenu le 20 janvier 2021, après l'arrestation de Javed Meetoo et la collecte de nouveaux éléments de preuve par les enquêteurs.

Après un an d'enquête, l'affaire portant sur la fusillade ayant causé la mort de Manan Fakhoo le 20 janvier 2021 à Beau-Bassin a pris une nouvelle tournure.

Alors que les 11 suspects arrêtés doivent répondre d'accusations de complicité d'assassinat et d'assassinat, l'enquête supervisée par l'assistant superintendant de police (ASP) Ghoorah et l'enquêteur Norbert Manoovalloo s'oriente vers une accusation de terrorisme à l'encontre de Multazaam Sadulla.

Ce dernier, l'un des suspects qui fait l'objet d'une accusation provisoire de complot, a été convoqué cette semaine pour fournir un further statement au siège de la Major Crime Investigation Team (MCIT).

C'est en présence de ses avocats, Narghis Bundhun, Senior Counsel, et Nabiil Shamtally que Multazaam Sadulla a été confronté aux relevés téléphoniques qui mentionnent ses appels, ceux de ses cousins et de son frère, les présumés complices dans cette affaire, les 19 et 20 janvier 2021.

Le rapport médical et d'autopsie de la victime décédée d'un "gunshot wound to the neck" lui a été présenté. Lors de cet interrogatoire mené par l'investigateur Manoovalloo, l'ASP Ghoorah est intervenu pour la première fois pour communiquer la nouvelle accusation en vertu de la Prevention of Terrorism Act (PoTA) qui pèserait sur Multazaam Sadulla.

"Les présumés suspects s'étaient donné rendez-vous à la suite du lynchage subi par l'internaute Fardeen Okeeb et supposément commis par les hommes de la victime. Serait-il correct de dire que Javed Meetoo est à l'origine de toute cette orchestration menant à la mort de la victime ?" a demandé l'un des enquêteurs à Multazaam Sadulla qui a répondu par la négative.

"Javed Meetoo n'est au courant de rien dans cette affaire". Le suspect a ensuite comparu devant la justice où il lui a été reproché d'avoir terrorisé une partie de la population en infligeant une correction mortelle à Manan Fakhoo après que Fardeen Okeeb a été agressé pour ses propos à relent communal par les hommes de ce dernier. "Non, je ne suis pas un terroriste", a-t-il martelé.

Javed Meetoo a ensuite été inculpé sous une accusation provisoire de "harbouring terrorist" pour avoir hébergé Multazaam Sadulla, alors qu'il était recherché par la police. Me Raouf Gulbul dont les services ont été retenus par Javed Meetoo, a présenté une motion de remise en liberté mardi. Les débats se poursuivront prochainement devant la Bail and Remand Court.