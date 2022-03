Burkina Faso: Boucle du Mouhoun - EBOMAF casque 200 briques pour 62 000 déplacés internes

Le P-DG du groupe EBOMAF, Mahamadi Bonkoungou, à travers la fondation EBOMAF, a fait parler son cœur le 17 mars 2022 à l'intention des Personnes déplacées internes de la région de la Boucle du Mouhoun. C'est un chèque de 200 millions de FCFA que le ministre de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire, Lazare Windlassida Zoungrana, a reçu des mains de Prosper Bassolé, directeur de cabinet du P-DG du groupe.

Quand on connaît les conditions difficiles dans lesquelles vivent les populations qui ont fui le terrorisme pour sauver leur vie sans pouvoir emporter la moindre aiguille, le geste de la fondation EBOMAF est plus que salutaire. En effet, à en croire Prosper Bassolé, directeur de cabinet du P-DG du groupe EBOMAF, les 200 millions que le P-DG Mahamadi Bonkoungou, a donnés à travers sa fondation sont destinés à soulager la souffrance des 62 000 personnes déplacées internes que compte la région de la Boucle du Mouhoun : " Le président du groupe, à travers la fondation, a bien voulu apporter un soutien à travers ce chèque d'un montant de 200 millions de FCFA pour soulager un tant soit peu la souffrance de nos frères et sœurs de cette région ", affirme Prosper Bassolé.

Ce don, selon le ministre de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire, Lazare Windlassida Zoungrana, servira à diminuer un tant soit peu la souffrance des populations. "En ces temps difficiles, ce qui peut nous aider à apporter une réponse efficace à la crise, c'est la solidarité entre Burkinabè. Cette fondation vient de montrer la voie et nous ne pouvons que la remercier et lancer un appel à d'autres volontés. Car les besoins humanitaires sont énormes et ce n'est qu'à travers des gestes de solidarité que nous réussirons à soulager les souffrances de ces populations ", assure le ministre en précisant que ce don fait suite à l'appel à la solidarité du chef de l'Etat : " Suite à l'appel du président du Faso et du chef du gouvernement, le groupe EBOMAF a bien voulu manifester sa solidarité aux PDI de la BM ".

A la question de savoir l'utilisation qui en sera faite, le chef du département de l'Action humanitaire répond que les difficultés sont certes nombreuses mais qu'ils pareront au plus pressé : "Nous avons affaire à une crise à problèmes multiples que sont la santé, l'alimentation, l'accès à un abri, ... Nous nous attaquerons aux priorités de telle sorte que tous les dons mobilisés soient utilisés sur le terrain de façon rapide ", affirme-t-il.

Par souci de transparence, le ministre Zoungrana assure qu'il rendra compte de l'utilisation de cette enveloppe jusqu'au dernier centime : " Nous comptons rendre compte au franc près ".

Cette sobre cérémonie a été l'occasion pour le ministre d'appeler à l'esprit de solidarité des Burkinabè afin de secourir les PDI. " Vous savez qu'en matière de solidarité, il n'y a rien qui soit minime. Quel que soit le montant, l'essentiel est que les Burkinabè fassent parler leur cœur et libèrent l'humain qui est en eux pour qu'ensemble nous puissions faire face à cette problématique humanitaire sur l'ensemble du territoire ", confie le ministre Zoungrana.

Le groupe ne compte d'ailleurs pas arrêter sa générosité en si bon chemin, car les besoins sont énormes. " C'est un premier soutien et nous allons l'étendre à toutes les régions du Burkina ", soutient Prosper Bassolé.